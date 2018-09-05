La commissione garante del ‘Premio Heraclea 2018‘ composta da personalità impegnate in attività sociali, culturali , imprenditoriali ed artistiche ha ritenuto Anton Giulio Grande, noto a tutti come il Principe dell’alta moda nazionale ed internazionale, simbolo della Magna Grecia, meritevole di ricevere questo prestigiosissimo riconoscimento speciale Premio Heraclea che da 7 anni viene consegnato ad illustri personalità internazionali della cultura.

La motivazione per ciò che rappresenta nel mondo della moda italiana nel mondo: ‘ Stilista haute couture di fama internazionale , dallo stile inconfondibile. Artista della moda che da venti anni illumina e veste con la propria arte, protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo. Legato da sempre ai territori della Magna Grecia.’ La premiazione si è tenuta nella splendida cornice di Policoro, anticipata da una sfilata di 10 splendidi abiti di alta moda che hanno incantato la splendida piazza Chonia , con oltre 5 mila presenze in un palco straordinario creato e realizzato dall ‘artista Mario Carlo Garrambone, organizzatore dell’evento.