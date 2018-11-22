Venerdì 23 novembre la serata di inaugurazione dell'Oasi di Reggio Calabria, con apericena, musica live e disco, dopo due anni e mezzo di stop

L’attesa è finita. L’Oasi di Reggio Calabria riapre ufficialmente i battenti. Con la serata di inaugurazione che si terrà venerdi 23 novembre la storica struttura reggina riprende le attività dopo due anni e mezzo di stop forzato.

Citynow alcune settimane fa aveva anticipato la riapertura dell’Oasi, passata in gestione all’imprenditore reggino Giuseppe Ielo. Tutto pronto per la ‘prima’: la serata d’inaugurazione si aprirà (alle presenza di alcune autorità e istituzioni) con un apericena e musica live, affidata al gruppo Tina Esse quartet. Dalle 23.30 via alla serata disco, con ingresso su lista.

La programmazione di dicembre e il Veglione

L’organizzazione dell’evento di riapertura (così come gli altri che seguiranno) sarà a cura di Donald Conte assieme a tutto lo staff dell’Oasi. Programmazione già intensa, un dicembre ricco di appuntamenti all’Oasi con il classico Veglione che come sempre sarà l’evento di punta.

La struttura mantiene le sua storiche caratteristiche, con la sala Flambè e Le Terrazze al piano superiore. Le Terrazze che grazie ad un restyling conteranno su un nuovo locale dalle tendenze ‘arabiche’.

Pizzeria, ristorante e pranzo della domenica

Intrattenimento, eventi di ogni tipo e buona cucina cammineranno a braccetto nella ‘seconda vita’ dell’Oasi. Da sabato sera sarà attiva la pizzeria, da martedi invece aprirà il ristorante e dunque tutte le attività dell’Oasi andranno a regime. Tutte le domeniche previsto un pranzo basato sulla classica tradizione calabrese, le famiglie così potranno concedersi una gita fuori porta a pochi chilometri dal centro della città.

Il menu sarà improntato sulla valorizzazione del nostro territorio, sia nei vini che nei prodotti gastronomici. Reggio e la provincia sono ricche di bontà da evidenziare e far conoscere, ma ci sarà spazio ovviamente anche per prodotti nazionali.

Le parole di Giuseppe Ielo

Giuseppe Ielo, imprenditore attivo nel campo della ristorazione con una lunga esperienza a Milano nel settore del commercio e della gestione, racconta come la riapertura dell’Oasi sia un segnale preciso per tutto il territorio: “Fa parte della storia di questa città, in questi 3 anni vederlo chiuso era un colpo al cuore. Riaprirla per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione. Cercheremo di coinvolgere tutte le istituzioni, associazioni e organizzazioni varie. L’Oasi sarà la casa di tutti, come è sempre stato“.

L’imprenditore reggino che gestirà l’Oasi si sofferma sulla filosofia che animerà il team di lavoro: “A questo aspetto ho dedicato particolare attenzione, credo che uno staff dinamico e affiatato sia fondamentale per assicurare ai clienti la migliore esperienza possibile. Abbiamo scelto di affidarci ad uno staff giovane con alcuni elementi più esperti. L’obiettivo -sottolinea Ielo- è quello di crescere insieme, e dare l’opportunità ai giovani di rimanere nella loro terra“.

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