L’Officina dell’arte alla conquista del premio ‘Bronzi di Riace Fita’

Un’altra importante sfida per l’Officina dell’arte pronta al debutto del prossimo 7 Dicembre al Teatro “Siracusa” con la brillante commedia “I due signori della Signora”, opera che vedrà in prima fila non solo gli attori della compagnia teatrale capitana da Peppe Piromalli ma anche i rappresentanti della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) ideatori del Premio “Bronzi di Riace”. Sarà proprio la commissione esaminatrice della Fita, presente in sala la sera dell’apertura del cartellone artistico dell’Officina dell’Arte che, dal 7 al 24 Maggio, nel massimo teatro cittadino, porterà musica, teatro, cabaret in sette eventi unici che faranno arrivare in riva allo Stretto big nazionali e locali del panorama artistico, a visionare lo spettacolo che darà il via a questo importantissimo premio.

Come funziona il premio Bronzi di Riace

Al concorso, partecipano le compagnie iscritte regolarmente alla Fita, aventi sede legale nel territorio della Regione Calabria, che saranno valutate da una giuria i cui componenti decreteranno la vincitrice. Oltre al premio Miglior Spettacolo, saranno assegnati i premi Miglior attore e attrice protagonista, Miglior attore e attrice caratterista, Miglior regia, Miglior allestimento scenografico.

La Fita, a livello nazionale, è stata la prima unione di teatro amatoriale a costituirsi nel lontano 1947 e da allora ad oggi, il team organizzativo ha fatto un significativo e importante cammino.

Peppe Piromalli: una sfida per le compagnie del territorio

“Per noi, questo premio è una bella sfida e un banco di prova da superare – afferma l’attore Peppe Piromalli visibilmente emozionato ma pronto a calcare di nuovo la scena con una compagnia di attori di gran livello – Il premio Bronzi di Riace è di certo, un importante riconoscimento che sprona le compagnie del territorio a produrre e fare arte in una terra che ha fame di cultura, di teatro ma che, purtroppo, spesso si lascia andare e non reagisce ai continui ostacoli di chi si riempie solo la bocca di arte ma poi la tiene fuori la porta. E proprio perché crediamo nelle risorse, nei talenti e nelle professionalità della nostra Regione, la rassegna teatrale dell’Officina dell’Arte oltre a riaprire un teatro che non dovrebbe stare chiuso ma essere messo a disposizione sempre della comunità così come il teatro Cilea, è riuscita a mettere insieme sette eventi unici fondendo le varie arti. Eduardo De Filippo diceva che “il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita”. Ecco noi proveremo a fare questo: restituire a Reggio Calabria quel senso che qualcuno le ha tolto”.Di seguito il cartellone teatrale:Domenica 07 Dicembre 2014 ore 20.30 Officina dell’Arte presenta: “I due signori della signora”, commedia brillante per la regia e adattamento Malaspina, Britti, Piromalli con gli attori Peppe Piromalli, Antonio Malaspina, Patrizia Britti, Agostino Pitasi, Mariella Fortugno, Tiziana Romeo. Luci Roberto La Grotteria, suoni Paky Meduri.

Domenica 18 Gennaio 2015 ore 20.30Domenico Severino in concerto: “Le grandi canzoni italiane” con il musicista Domenico Severino (piano), Francesco Surace (percussioni), Peppe D’Agostino (chitarre)Domenica 22 Febbraio 2015 ore 20.30Nuovo Teatro Aquila presenta: “B&B di sabato”, commedia brillante il cui adattamento e la regia sono di Roberto Mandica.

Domenica 15 Marzo 2015 ore 20.30Orchestra Filarmonica Giovanile presenta: “Non solo Classica”, dirigono i Maestri Dario Siclari e Francesco Pepè.

Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2015 ore 20.30Gennaro Calabrese presenta: “Torno a scuola, un anno dopo” di Gennaro Calabrese e Gianluca Irti con l’attrice Valentina Paoletti e il corpo di ballo Valeria Palmacci e Licia Cricchi.

Domenica 24 Maggio 2015 ore 20.30Officina dell’Arte presenta: “Tredici a tavola”, travolgente commedia per la regia e adattamento di Malaspina, Britti, Piromalli con il cast Peppe Piromalli, Antonio Malaspina, Patrizia Britti, Carmelo Nucera, Agostino Pitasi, Mariella Fortugno, Tiziana Romeo. Luci Roberto La Grotteria, Suoni Paky MeduriTicket point ufficiali:• Tabaccheria – BAGNATO Viale Calabria, 265• ROMEO FIORI via Sbarre centrali, 127• Tabacchi DECARLO Corso Garibardi, 83info: 348.4222915 – 347.2424437 – info@officinadellarte.eusito ufficiale:www.officinadellarte.eu s on line