L’Ordine Costantiniano al servizio dei più bisognosi

di Cristel Tedesco – Continua l’impegno della delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (SMOCSG), guidata con ammirevole solerzia dal Delegato Vicario, Commendatore Aurelio Badolati, nel portare avanti opere di assistenza e di carità verso i più bisognosi.

Gli obiettivi dell’ordine equestre, uno dei più antichi ordini cavallereschi, le cui origini risalgono all’apparizione della Croce all’Imperatore Costantino, sono da sempre la propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e le opere di Carità.

Nella mattinata di ieri, cavalieri, dame e volontari, si sono riuniti a Reggio Calabria, nella Chiesa di Santa Maria della Candelora, assieme al Parroco Don Luigi Cannizzo, Priore Vicario dell’Ordine, per offrire un pasto caldo a chi si trova in condizioni di difficoltà economica.

Più di cento persone sono state accolte alla mensa benefica dai volontari del SMOCSG, supportati dall’Associazione Figli nella Luce. Altrettanti pasti completi sono stati distribuiti, insieme a innumerevoli sorrisi fraterni.

Un pranzo della domenica diverso e appagante per chi ha partecipato servendo con cura gli altri con il vassoio in mano, e per chi ha potuto mangiare senza rinunce a tavola con la sua famiglia, circondato dalla generosità affettuosa di un’altra famiglia, quella dell’Ordine Costantiniano.