Lungomare di Reggio Calabria tra i 5 piu’ belli italiani scelti da Virgilio.it

Se c’è un aspetto del nostro Paese difficilmente eguagliabile è la bellezza del territorio e delle località turistiche. Inoltre, con l’immensa superficie costiera che caratterizza l’Italia non è difficile trovare i lungomare più belli e affascinanti del mondo.

Cosi il portare Virgilio.it ha scelto di proporre e selezionare i lungomari più belli della nostra penisola, non poteva mancare ovviamente Reggio Calabria, definita in tempi non sospetti ‘il chilometro più bello d’Italia’. Assieme a quelli di Salerno, Finale Ligure, San Benedetto del Tronto e Bari, Reggio Calabria figura nella ‘top five’ scelta dal portale online.

“Reggio Calabria ha uno dei lungomari più belli d’Italia e tra i più spettacolari. Si tratta del lungomare Falcomatà, una passeggiata che si allunga per un chilometro. Resa celebre anche da D’Annunzio che aveva a cuore questo posto. Un lungomare ancor più spettacolare ed emozionante perché si affaccia sullo Stretto di Messina: infatti, nelle giornate più limpide è possibile ammirare un panorama mozzafiato con la Sicilia e l’Etna a poca distanza”.

“Un lungomare molto largo e che presenta un’elevata cura: pulito e sempre molto ordinato, attira in ogni periodo dell’anno turisti da tutta l’Italia: chi si trova in Calabria, anche solo per qualche giorno di vacanza, non può non visitare questo splendido posto, invidiatoci da tutte le popolazioni europee”. Così viene tratteggiato il meraviglioso lungomare di Reggio Calabria da Virgilio.it