Le classi quinte dell'IC Falcomatà di Archi hanno scritto un racconto ispirato all'Odissea e il maestro gelatiere Davide Destefano le ha invitate in gelateria

Bellissimo pomeriggio ieri presso la gelateria Cesare dove Il libro scritto dagli alunni della 5.a A e della 5.a B dell’Ic Falcomatà di Archi è stato omaggiato al maestro gelatiere Davide Destefano.

Dal titolo “Una crociera da … “Sogno”, il volumetto – scrive la docente e scrittrice Teresa Zaccuri – “è un orgogliosissimo tentativo, da parte degli alunni, di approcciarsi alla scrittura creativa, sperimentando un modo tutto nuovo, leggero e alla loro portata, per “fare”, per produrre.

Per creare ne è venuto fuori un racconto fantastico, dove l’immaginazione dei ragazzi si è potuta scatenare in totale libertà e senza schemi alcuni. Prendendo come spunto parte dell’ Odissea, questa è stata capovolta, brevemente e stranamente reinventata, trasmigrata dal mito ai nostri giorni, manipolata a tal punto da incontrare, in un breve viaggio in luoghi reali-immaginari, una Penelope (moglie di Ulisse) protagonista un pò mattacchiona che arriva addirittura sul lungomare al chioschetto verde (illustrato da un grazioso disegno), per degustare un gelato al bergamotto di Reggio Calabria. Quindi Davide Destefano, appresa la notizia dalla maestra tramite i social, ha invitato le due classi per un piccolo gelatino e una mini lezione sulla produzione.

L’artigiano ha poi spiegato l’importanza di consumare solo dolci e gelati artigianali preparati con cura e grande professionalità tutti i giorni, proprio come fanno i maestri di APAR, l’associazione pasticceri reggini orgoglio della nostra città. Grazie a tutti per averci dato una grande emozione