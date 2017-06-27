Il Magistrato Nicola Gratteri vince al Taobuk per l’impegno civile

Il magistrato e saggista Nicola Gratteri è stato insignito, in quest’edizione del Festival Internazione del Libro di Taormina 2017, del premio Taobuk Award per l’impegno civile.

Il percorso del magistrato

Calabrese di nascita ma anche cittadino del mondo perché la sua intensa attività di magistrato lo porta spesso ad indagare sulle ramificazioni mafiose europee e d’oltreoceano. Si laurea in giurisprudenza all’Università di Catania ed entra subito in magistratura portando a segno numerosi successi nella lotta alla criminalità organizzata tanto da dover rendersi necessaria la scorta già dal lontano 1989.

Grazie alle sue doti investigative e alla sua arguta capacità di analisi ha potuto disegnare la mappa criminale della ‘Ndrangheta. Nel 2009 viene nominato procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria e oggi svolge la funzione di Procuratore a Catanzaro.

Gratteri scrittore e i riconoscimenti

Gratteri però non si distingue solo per la sua attività di magistrato ma anche per quella di scrittore, tra i tanti saggi scritti insieme ad Antonio Nicaso ricordiamo La mafia fa schifo, La giustizia è una cosa seria, La Malapianta e l’ultimo L’inganno della mafia. Quando i criminali diventano eroi. Ha partecipato a diversi programmi televisivi e ha ottenuto diversi riconoscimenti come il Civil courage prize conferitogli a New York dalla Train Foundation nel 2014 che premia ogni anno chi si distingue per coraggio civile anche a rischio della propria vita.

E’ importante infatti ricordare che il Taobuk elargisce premi all’eccellenza letteraria in ambito nazionale e internazionale, ma anche un riconoscimento a quelle personalità che hanno affrontato i temi del dialogo tra passato e presente, del confronto generazionale, dell’impegno sociale e civile.