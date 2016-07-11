Magna Graecia Film Festival, arrivano due star di Hollywood

Matt Dillon e Matthew Modine saranno gli ospiti del Magna Graecia Film Festival 2016, in programma a Catanzaro dal 23 al 31 luglio

Grandi nomi del cinema in arrivo per l’edizione 2016 del Magna Graecia film festival (Mgff). Matt Dillon e Matthew Modine infatti saranno gli ospiti di rilievo assoluto previsti per la nuova edizione di un festival in costante crescita, oramai punto fisso per gli appassionati calabresi e non solo.

L’edizione 2016 dedicata a Ettore Scola

La nuova edizione, quest’anno prevista dal 23 al 31 luglio sarà dedicata ad Ettore Scola. Il grande regista italiano è stato il padrino del Mgff, fin dai primissimi passi della rassegna a Soverato (da tre anni il festival si svolge a Catanzaro) ed è stato il presidente onorario della giuria del Mgff fino all’edizione 2015.

I Giovani guerrieri, I ragazzi della 56ª strada, Rusty il selvaggio, Drugstore Cowboy, Mister Wonderful, Da morire e Crash (per il quale ha ottenuto una nomination come migliore attore non protagonista)sono solo alcuni dei film che hanno visto protagonista Matt Dillon, attore versatile come confermato dall’interpretazione nella celebre commedia Tutti pazzi per Mary.

La kermesse ideata dal calabrese Gianvito Casadonte vedrà la presenza anche di un altro attore di rilievo, vale a dire Matthew Modine. Celebre soprattutto per il ruolo del soldato“Joker” nel film cult “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick, Modine ha ricevuto nel 1983 la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Recentemente si è dedicato alle serie televisive, come quella fantasy, “Stranger Things” che farà il suo atteso debutto sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 15 luglio.

Le parole di Gianvito Casadonte

‘Avere in Calabria due star come Dillon e Modine significa aver seminato bene in tutti questi anni, vuol dire vedere il nome della città di Catanzaro inserito in un circuito mediatico internazionale. La XIII edizione regalerà nove giorni magici al territorio e al pubblico e sono certo che questi divi rimarranno piacevolmente colpiti dalle bellezze della nostra Terra e dalla nostra ospitalità‘, ha dichiarato soddisfatto Casadonte.