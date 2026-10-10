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Maltempo a Melito Porto Salvo, Iiriti: ‘Interventi urgenti per ripristinare sicurezza e viabilità’

"Fare tutto quanto è possibile per accompagnare il Comune in questa fase difficile e sostenere la comunità nel percorso di ritorno alla normalità", le parole della consigliera regionale

10 Ottobre 2026 - 14:29 | Comunicato Stampa

maltempo melito ps

“I danni provocati dal maltempo che ieri ha colpito Melito Porto Salvo richiedono interventi tempestivi e una stretta collaborazione tra le istituzioni, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile”.

A dichiararlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e le necessità della comunità melitese.

“In momenti come questi è fondamentale che le istituzioni facciano squadra e lavorino con la massima tempestività. I danni causati dal maltempo impongono risposte concrete e un’azione coordinata, capace di affiancare l’amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza e nelle successive attività di ripristino” – afferma Iiriti.

La consigliera ha avviato un’interlocuzione con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per mantenere alta l’attenzione sulle criticità e individuare le iniziative necessarie a sostenere il territorio. È inoltre costante il confronto con la Protezione civile, impegnata nel monitoraggio della situazione e nella valutazione degli interventi più urgenti.

Tra le problematiche segnalate ci sono anche le difficoltà sulla viabilità dell’Area grecanica e nei collegamenti con le zone interne, in particolare con Roccaforte del Greco. Criticità che rendono ancora più urgente il ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena funzionalità della rete stradale.

Particolare attenzione è rivolta anche all’ospedale di Melito Porto Salvo.

“Con l’arrivo del dirigente generale Domenico Costarella è stata data priorità al riversamento di fango al Pronto soccorso per renderlo immediatamente operativo” – aggiunge la consigliera sottolineando gli interventi necessari per affrontare le conseguenze del maltempo nella struttura sanitaria -. Parallelamente, sarà fondamentale procedere a una ricognizione puntuale dei danni, così da definire le necessità del territorio e individuare le misure di sostegno attivabili, prestando attenzione anche alle situazioni di maggiore fragilità”.

Per la Iiriti “Melito Porto Salvo merita risposte e vicinanza concreta. Come rappresentante del territorio in Consiglio regionale, continuerò a seguire la situazione, mantenendo aperto il dialogo con la Regione, con il presidente Occhiuto e con la Protezione civile. L’obiettivo è fare tutto quanto è possibile per accompagnare il Comune in questa fase difficile e sostenere la comunità nel percorso di ritorno alla normalità” – conclude la consigliera regionale.

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