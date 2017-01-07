Manca poco al via del ‘Made in Italy tour’ di Ligabue

Mancano poche settimane al debutto, il 3 febbraio al PalaLottomatica di Roma, del “Made in Italy – Palasport 2017”, il nuovo tour che porterà Luciano Ligabue nei maggiori palazzetti di tutta Italia. Come già noto, il rocker arriverà anche in Calabria per una doppia data a Reggio Calabria: Ligabue sarà in concerto il 20 e il 21 febbraio al PalaCalafiore, dove presenterà oltre ai suoi grandi successi, i brani contenuti in “Made in Italy”, ventesimo album e undicesimo di inediti della sua carriera, pubblicato il 18 novembre. Prodotto da Luciano Luisi, con musiche, testi e arrangiamenti di Luciano Ligabue, “Made in Italy” (Zoo Aperto/Warner Music), anticipato in radio dai singoli “G Come giungla” e“Made in Italy”, è diventato disco di platino dopo una sola settimana (record dell’anno di vendita per un album nella prima settimana di uscita).

«È una dichiarazione d’amore “frustrato” verso il mio Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio (Riko) – afferma Ligabue a proposito di “Made In Italy” – Si tratta di un vero e proprio concept album (il mio primo) ma è comunque composto di canzoni. Canzoni che godono di una vita propria ma che in quel contesto, tutte insieme, raccontano la storia di un antieroe».

I musicisti di Made in Italy, il nuovo disco

Insieme a Ligabue, in questo disco hanno suonato Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi (sax baritono).

I biglietti per le date di Reggio Calabria sono disponibili in prevendita attraverso TicketOne, mentre per quanto riguarda i punti vendita abituali, anche del circuito Ticket Service Calabria.

Gli altri concerti della stagione Esse Emme Musica

ESSE EMME MUSICA

INVERNO/PRIMAVERA 2017

Tango Historias de Amor

21/01

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro

Anna Maria Barbera

03/02

PalaMilone – Crotone

04/02

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro

Ligabue

20-21/02

PalaCalafiore – Reggio Calabria

Samuele Bersani

07/03

Teatro Rendano – Cosenza

Vinicio Capossela

12/03

Teatro Cilea – Reggio Calabria

13/03

Teatro Rendano – Cosenza

Fiorella Mannoia

28/04

PalaMilone – Crotone