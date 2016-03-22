Marco e Davide: il brand calabrese tra moda ed ecosostenibilità

Due fratelli reggini e un brand made in Italy di accessori in legno, sughero e buccia di bergamotto: la loro storia e la campagna di crowdfunding

Due ragazzi con un’unica passione insita nel dna, quella per la moda. Marco e Davide sono due giovani fratelli reggini che si sono lasciati guidare dalla stessa terra in cui sono nati e cresciuti per progettare qualcosa di unico ed eccezionale, dando vita ad un brand fatto di moda ed ecosostenibilità, che si veste del territorio in cui nasce e che coniuga tradizione e innovazione, creando prodotti inusuali ed eleganti con materiali pregiati.

Un brand made in Italy tra moda ed ecosostenibilità

Un brand 100% made in Italy, che punta alla qualità, realizzando accessori uomo/donna particolari, composti da tessuti di legno e sughero, buccia di bergamotto, bisso di misto lino, seta e cashmere, ognuno dei quali porta con sé una storia accompagnata dalla cura dei dettagli che solo una mano artigianale sa creare.

Marco e Davide punta molto alla valorizzazione del bergamotto, uno dei simboli più di spicco della nostra terra, la Calabria. Infatti attraverso questo agrume, la cui buccia viene lavorata secondo un’antica arte contadina, vengono realizzati oggetti dalla manifattura raffinata e pregiata che richiamano la cultura Magno Greca, come segnalibri, vuota tasche, bomboniere e tanto altro. La buccia del bergamotto viene inoltre utilizzata nelle loro confezioni, in tal modo “aprire i nostri prodotti è un inno alla vita”.

L’intervista a Marco e Davide

Oggi Marco e Davide si raccontano a CityNow, parlandoci di come nasce il brand e dei loro prossimi obiettivi.

Come nasce l’idea di creare il vostro marchio?

“Da tempo avevamo il desiderio di metterci in gioco uscendo fuori dai classici schemi. La creatività non ci è mai mancata, l’infanzia trascorsa con la nostra nonna materna che confezionava abiti da cerimonia e anche qualche vestitino per noi, ha dato ispirazione al marchio Marco e Davide. Buon gusto ed eleganza non le sono mai mancati, ricordiamo ancora la dedizione con la quale confezionava i nostri vestitini e, una volta cresciuti, i consigli che ci dava sugli abbinamenti da fare, raccomandandoci sempre di guardare l’etichetta di composizione e la manifattura prima di acquistare qualsiasi capo. Ogni nostro prodotto è ideato e proposto con lo stesso amore con cui lei cuciva usando esclusivamente ago, filo e macchina da cucire che si racchiude tutto in una sola parola: sartoriale.”

Quale è la vostra filosofia?

“Amiamo riconoscerci in una citazione di Seneca che è presente anche sul nostro sito: Vindica te tibi. Il significato di questa citazione potrebbe essere tradotto in “prenditi cura di te stesso”. In un certo senso, chi sceglie Marco e Davide si prende cura di se stesso in quanto sceglie dei prodotti appartenenti ad un lusso etico, realizzati con tessuti naturali. La nostra filosofia include anche la valorizzazione del 100% Made in Italy, della sartorialità e dell’utilizzo di materie prime di alta qualità.”

Uno dei vostri prodotti che ha riscosso maggior successo?

“Tutti i prodotti che proponiamo riscuotono sempre apprezzamento, ma quelli che hanno riscosso più successo sono la cravatta in tessuto di sughero e seta, il papillon in tessuto di sughero e il Lennoc. Il successo è dovuto anche alla presenza della buccia di bergamotto all’interno del packaging che dona fragranza all’accessorio oltre che alla scatola. Aprire una delle nostre confezioni provoca delle emozioni e stimola la vista perché è insolito vedere una cravatta in tessuto di sughero e seta, l’olfatto in quanto si avverte la fragranza di questo fantastico agrume, il tatto nel momento in cui si tocca il tessuto di sughero.”

Quanto le vostre origini influenzano il vostro percorso artistico?

“Siamo reggini, la nostra è una terra bellissima, sicuramente non ci sono molti sbocchi lavorativi, ma questo non deve essere un alibi per screditare le nostre origini.”

La campagna di crowdfunding

Avete da poco lanciato una campagna campagna crowdfunding. Diteci di più…

“Il crowdfunding è uno degli strumenti finanziari maggiormente utilizzato per la raccolta fondi. Per il nostro progetto abbiamo scelto la tipologia reward base, che è il modello più diffuso: in cambio di un contributo, i nostri sostenitori ricevono uno dei nostri prodotti oppure un ringraziamento da parte della nostra pagina ufficiale. La nostra campagna è presente sulla piattaforma Indiegogo, durerà fino al 9 maggio e il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, ci permetterebbe di affrontare i costi di avvio. Per accedere alla nostra iniziativa basterà andare su www.indiegogo.com/at/marcoedavide”.

Invitiamo tutti a sostenere questa piccola e particolare realtà artigianale calabrese, dove la moda incontra l’ecosostenibilità, dove le radici della tradizione incontrano l’innovazione, dove l’arte incontra la natura.

“Ci piace immaginarci come una piccola fabbrica di sogni”.

Website: www.marcoedavide.com – Facebook: Marco e Davide – Instagram: @labstudiomarcoedavide