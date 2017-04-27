Mario Biondi ad agosto al Teatro Antico di Taormina

Continuano le celebrazioni per i 10 anni di carriera di MARIO BIONDI, artista unico nel panorama musicale italiano, stimato da pubblico e critica internazionali. Si è appena conclusa con un acclamato live sold out all’Auditorium Parco della Musica di Roma la prima parte del Best Of Soul – Tour, a grande richiesta, i concerti proseguono con nuove date estive: alla programmazione di TAOmusica 2017 si aggiunge un altro prestigioso concerto: 24 AGOSTO TEATRO ANTICO TAORMINA, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

La band che accompagna Mario Biondi nel tour

Mario Biondi festeggia i dieci anni dal celebre disco d’esordio “Handful of Soul” accompagnato per tutto il Best Of Soul – Tour da una band d’eccezione composta da: Serena Brancale e Serena Carman ai cori, Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, percussioni e flauto, Marco Scipione al sax, Fabio Buonarota alla tromba e Moris Pradella alle chitarre, percussioni, piano e cori.

“Best Of Soul” (Sony Music Italy) è un doppio album, disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali, che rappresenta un percorso musicale attraverso la carriera di Mario Biondi con 22 brani, tra cui 7 nuovi, che rendono omaggio al genere musicale di cui l’artista catanese è unico rappresentante italiano nel mondo.

Tracklist e successi di Best Of Soul

Questa la tracklist: CD1 – “Do you feel like I feel”, “Chilly girl”, “You are my Queen”, “The mystery of man”, “I will never stop loving you”, “Stay With me” (singolo in radio), “This is what you are”, “A Handful Of Soul”, “No Merci For Me”, “Rio De Janeiro Blues”, “Never Die”; CD2 – “Gratitude”, “Be Lonely”, “Shine on”, “What have you done to me”, “Deep Space”, “Come to me”, “Open up your eyes”, “Love is a temple”, “Another kind of love”, “All I want is you”, “Nightshift”.

Dopo il successo dell’ultimo album “Beyond” certificato oro e i sei dischi di platino conquistati negli ultimi quattro anni, con “Best of soul” Mario Biondi si conferma la voce soul più calda ed intensa del panorama musicale italiano, godendo da anni di grande stima anche da parte di pubblico e critica internazionali.