Mario Biondi fa il pienone al Politeama di Catanzaro

Ennesimo sold out per la Esse Emme Musica. Il Teatro Politeama di Catanzaro, domenica sera, si è presentato pieno in ogni ordine di posti, per l’atteso concerto di Mario Biondi.

Unica tappa calabrese del tour Beyond che promuove l’album “Special edition” pubblicato dal cantante siciliano, il concerto è stato un’esplosione di emozioni che hanno travolto il pubblico e coinvolto anche lo stesso Biondi che non ha esitato ad affermare che “Questo pubblico è stato davvero straordinario, e l’organizzazione dell’evento perfetta”.

Con soddisfazione da parte del promoter catanzarese Maurizio Senese che ha tenuto ha sottolineare come quello di domenica sera sia stato “uno dei concerti più belli della mia carriera di organizzatore di eventi dal vivo”. E il pubblico ha dimostrato di aver gradito in pieno: l’organizzazione ha fatto sapere che, in percentuale, poco più del 30% degli spettatori era proveniente dal resto della Calabria e da Catanzaro, mentre più del 65% è arrivato al Politeama direttamente da fuori regione.

Accompagnato sul palco dalla consueta band del “Beyond tour”, composta da Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba, Mario Biondi ha preso il pubblico per mano accompagnandolo in un viaggio di note attraverso i suoi più noti successi, ma anche i brani dell’ultimo album.

Non è mancata, in chiusura di concerto, per salutare i tanti arrivati “This is what you are” che lo ha definitivamente lanciato nel panorama internazionale.