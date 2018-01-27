Matera, i convocati di Auteri: solo due gli ex amaranto presenti

Auteri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida con la Reggina: solo due dei tre ex amaranto a disposizione saranno della partita

Anche Gaetano Auteri, tecnico del Matera, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di domani sera, contro la Reggina del collega Maurizi. Dei tre ex amaranto a disposizione del mister lucano, solamente due saranno della partita, ovvero Maimone e Di Livio.

Fuori per infortunio, invece, Francesco Salandria. Presente, inoltre, anche l’ex portiere del Roccella, Mittica. Di seguito l’elenco completo:

Golubovic, Tonti, Mittica, Sernicola, De Franco, Di Sabatino, Gigli, Angelo, De Falco, Taccogna, Di Livio, Casoli, Maimone,Giovinco, Sartore, Dugandzic, Dammacco, Tiscione, Battista.