Matera, i convocati di Auteri: solo due gli ex amaranto presenti
Auteri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida con la Reggina: solo due dei tre ex amaranto a disposizione saranno della partita
27 Gennaio 2018 - 17:28 | di Teo Occhiuto
Anche Gaetano Auteri, tecnico del Matera, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di domani sera, contro la Reggina del collega Maurizi. Dei tre ex amaranto a disposizione del mister lucano, solamente due saranno della partita, ovvero Maimone e Di Livio.
Fuori per infortunio, invece, Francesco Salandria. Presente, inoltre, anche l’ex portiere del Roccella, Mittica. Di seguito l’elenco completo:
Golubovic, Tonti, Mittica, Sernicola, De Franco, Di Sabatino, Gigli, Angelo, De Falco, Taccogna, Di Livio, Casoli, Maimone,Giovinco, Sartore, Dugandzic, Dammacco, Tiscione, Battista.
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