Medication il nuovo Video dei GO KOALA. GUARDALO ORA!

A distanza di due mesi dall’uscita di “Electric Skulls Radio” il nuovo Album dei GO KOALA distribuito e promosso da ALKA record label, dopo aver scalato la classifica radio Indie Music Like, con quattro settimane di permanenza, dal 05 Agosto è disponibile il video clip del singolo “Medication”.Prodotto e montato in Stop-Motion, contiene 2500 foto delle quasi 8100 scattate per la realizzazione del video. Un lavoro che trasuda passione e arte audiovisiva.

Recensioni “Electric Skulls Radio”:Nulla di germinale o sperimentale, ma solo ottimo indie pop, pronto a delinearsi attraverso dieci tracce dagli accordi semplici e dalle strutture sintetiche marcate e ben delineate. | Music-on-tnt.comBuon album dei GO KOALA composto da dieci canzoni godibili e ben strutturate, sonorità elettroniche insieme ad una voce interessante rendono il progetto immediato e piacevole. | Freesoudmagazine.altervista.orgUn lavoro in cui è l’elettronica a prevalere ma non a scapito dell’immediatezza e dell’urgenza d’epoca che invece permeabilità “Electric Skulls Radio” tra rimandi new wave e dark wave, pop ,distorsioni, ritmi ipnotici. Album e suono Sicuramente Originali. | Radiocoop.itSbagliano pochissimo questi Go Koala. Sanno prendere l’ascoltatore. Ti scombussolano, ti emozionano, ti sbatacchiano per terra e avresti solo voglia che un altro centinaio di persone fosse con te sotto palco a cantare in inglese. Secondo me meritano. Decidete voi. | Ilmegafono.org“Poptronic” potremmo definirlo. Che viaggia sul ritmo, la cassa spesso a terra, su un certo registro stilistico che pesca nei fiati e nei tappeti sonori per riempire gli spazi lasciati da un corposo basso distorto. | Radiotweetitalia.comTrombe sostenute “Waiting for”, la ballatona nebbiosa “Don’t worry”, lo shuffle Ottantiano “Rain”, Wake me” o il soul epico che sbotta leggiadro in “To ressure you” sono l’assaggio di un disco ottimo, maturo e – udite udite – imperdibile! Consigliatissimo. | Indieforbunnies.comwww.gokoala.itwww.facebook.com/pages/Go-Koala/152832534867355www.alkarecordlabel.comwww.alkanetwork.tumblr.com