Medieval Party: il veglione di Pasqua 2015

Musicanti, giocolieri e sputafuoco per il veglione di Pasqua organizzato da Reggio Che Balla: dress code medievale e dj set

Di Federica Geria – Un party a tema immerso in un locale da favola: Sabato 4 Aprile l’imperdibile evento che vi farà rivivere l’epoca del Medioevo, nel fantastico scenario de La Vecchia Torre, a Reggio Calabria, a poca distanza dal mare e incastonata tra le verdi montagne della costa calabrese.

Medieval Party è il veglione di Pasqua organizzato da “Reggio Che Balla” che vedrà la partecipazione dei Dj, o in questo caso “musicanti”, Romeo, Messineo e Venanzi, accompagnati dalle voci di Maltese, Miccichè e Brumoody, insieme ai risonanti tamburi di Giuseppe Macheda.

Durante la serata giocolieri e sputafuoco in un ambiente unico e suggestivo, vi condurranno in un viaggio attraverso il passato, ribaltandovi direttamente in un periodo storico fatto di eleganza, cavalieri, armature, fantastici dettagli e soprattutto buona musica.

Dress imput? Ovviamente Medieval Look! Sbizzarrite la fantasia e create l’outfit più adatto alla serata.

Sabato 4 Aprile 2015 appuntamento a La Vecchia Torre per un Medieval Party esclusivo!