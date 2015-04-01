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Medieval Party: il veglione di Pasqua 2015

Musicanti, giocolieri e sputafuoco per il veglione di Pasqua organizzato da Reggio Che Balla: dress code medievale e dj set

01 Aprile 2015 - 18:25 | di Federica Geria

Medieval Party, il veglione di Pasqua 2015 alla Vecchia Torre di Reggio Calabria

Di Federica Geria – Un party a tema immerso in un locale da favola: Sabato 4 Aprile l’imperdibile evento che vi farà rivivere l’epoca del Medioevo, nel fantastico scenario de La Vecchia Torre, a Reggio Calabria, a poca distanza dal mare e incastonata tra le verdi montagne della costa calabrese.


Medieval Party è il veglione di Pasqua organizzato da “Reggio Che Balla” che vedrà la partecipazione dei Dj, o in questo caso “musicanti”, Romeo, Messineo e Venanzi, accompagnati dalle voci di Maltese, Miccichè e Brumoody, insieme ai risonanti tamburi di Giuseppe Macheda.


Durante la serata giocolieri e sputafuoco in un ambiente unico e suggestivo, vi condurranno in un viaggio attraverso il passato, ribaltandovi direttamente in un periodo storico fatto di eleganza, cavalieri, armature, fantastici dettagli e soprattutto buona musica.


Dress imput? Ovviamente Medieval Look! Sbizzarrite la fantasia e create l’outfit più adatto alla serata.


Sabato 4 Aprile 2015 appuntamento a La Vecchia Torre per un Medieval Party esclusivo!

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