Il Primo Maggio al Free Spirit di Punta Pellaro torna il festival tra musica, sport e divertimento per giovani e famiglie, dalle 10 alle 22

Niente paura. Sarà un primo maggio di sole e cielo sereno. Almeno a Reggio Calabria, meglio ancora a Punta Pellaro. E’ vero, il cattivo tempo è in arrivo, ma il cielo si coprirà completamente a partire dal 2 maggio. Sarà quindi un Primo Maggio di bel tempo su gran parte d’Italia e in modo particolare al Centro Sud.

Un primo maggio da vivere quindi in spiaggia, tra musica e divertimento. Al Free Spirit di Punta Pellaro Vi aspetta la seconda edizione del One May Beach Festival. Dopo il grande successo dello scorso anno, si replica con l’evento organizzato dalla “UgoRilla Eventi” di Reggio Calabria, pensato non solo per i giovani ma anche per le famiglie.

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“Il “ONE MAY BEACH FESTIVAL” è stato creato per dare un attrazione anche alla città di Reggio Calabria nel giorno della festa dei lavoratori. L’intento della UgoRilla Eventi è quello di unire le forze con gli amici della “THE REUNION” – “OSTEMAGNO” – “BLASKOM” – “FREE SPIRITS” – “CITY NOW” per offrire un prodotto di alta qualità organizzativa, artistica e sportiva a tutti coloro che decideranno di prendere parte al nostro evento. Ringraziamo -sottolinea Ugorilla– gli sponsor per aver creduto in noi, cercheremo di dare un ottima risposta al popolo Reggio augurandoci di proseguire negli anni con questa manifestazione pensata per tutti”.

Sport e musica protagonisti del festival

I temi dell’evento saranno principalmente lo sport e la musica. Il Free Spirti è uno dei club di Wind Surf e Kite Surf tra i più rinomati della provincia, data la sua importanza e la sua disponibilità ad ospitare atleti Internazionali in preparazione per i vari titoli mondiali.

L’evento che avrà inizio alle ore 10.00 e fine alle ore 22.00 di giorno 1 maggio 2018, vedrà esibirsi in una scaletta tecnica, numerosi artisti cittadini. Avremo un gruppo live, 4 deejay, 4 speaker, 3 maestri di kite surf e wind surf, 3 maestri di balli latini.



All’interno della struttura si potrà trovare un ampio parcheggio, un area mini club, un campo da calcetto, un campo di beach volley, beach soccer e Basket. Un area Food e Beverage, un area relax e cosa molto importante, i servizi igienici.

Premesso che la prima edizione fu organizzata come trampolino di lancio per una tipologia di eventi sconosciuti alla movida Reggina, ha riscontrato un ottimo impatto mediatico con l’intera popolazione. Ecco perché con la seconda edizione si punterà a perfezionare in tutti i suoi aspetti, quello che potrà diventare negli anni l’evento top per la città di Reggio Calabria.

Gli artisti e i dj in scaletta

I Blaskom non saranno però gli unici ad esibirsi. Sarà presente anche il percussionista Giuseppe Macheda. Ad animare la giornata inoltre i Djs Demy Labate, Enzo Romeo, Pyros e Massimo Trunfio, ad accompagnarli con la loro voce ci saranno Dock Condello, Enrico Sirna, Kevin Bruzzi e Micky C. Immancabile è ovviamente la figura di un ballerino, per dare quel pizzico di divertimento in più al popolo reggino. Il compito di coinvolgere nella danza tutti i partecipanti sarà affidato a Valerio Martino della “Saranno Famosi” di Pellaro.

Per quanto riguarda l’altro punto saldo dell’evento reggino, ovvero lo sport, si partirà dalla mattina con delle lezioni di fitness, dalle 12:00 alle 13:00, da parte del Virgin Club di Roma. Si prosegue alle 13:30 con il concerto live dei Blaskom che suoneranno fino alle ore 16:00, ma nel frattempo non mancheranno di certo attività alternative.

Il Free Spirits scelto per ospitare il One May Beach Festival è infatti dotato di un’area mini club, un campo da calcetto, un campo di beach volley, beach soccer e basket. E come potrebbero mancare, nella zona più ventosa della nostra costa, le attività di windsurf e kite?

Parcheggio, relax e area food

Se a preoccuparvi, a questo punto, sono le troppe possibilità di “fare” e credete che l’evento non sia adatto al vostro giorno di riposo, state cadendo in errore. La struttura della periferia reggina è infatti dotata di un comodo parcheggio, utile ad evitare la disperazione da ricerca e ancora di una zona relax, con tanto di area food & beverage e cosa molto importante, i servizi igienici.

Il One May Beach Festival è stato pensato da “UgoRilla Eventi” leader nel settore Eventi & Wedding per soddisfare i suoi partecipanti a 360°, per questo non avrete bisogno di portare nulla con voi, se non lo spirito giusto per trascorrere una bella giornata. Al cibo ci penseranno gli amici dell’Ostemagno, il locale del centro città specializzato nella cucina locale.

“UgoRilla Eventi” di Reggio Calabria vuole dunque rinnovare l’invito per il 1°maggio al popolo reggino, sperando di aver dato vita ad un evento pensato non solo per i giovani ma anche per le famiglie, in modo da offrire un prodotto ricco di attività ludico, sportive e musicali.

Prevendite e informazioni

Non hai ancora deciso di partecipare al One May Beach Festival? Affrettati le prevendite sono già in circolazione in diversi punti della città, non devi far altro che trovare quello più vicino a te e preparati ad una giornata indimenticabile!

Reggio_OSTEMAGNO

Pellaro_SARANNO FAMOSI DANZA

Lazzaro_SPORT MEDICAL CENTER

Gioia Tauro_TEMPLE BAR

Per ulteriori info chiama il 380.24.87.078

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