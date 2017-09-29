Messina Street Food Fest: il menu è pronto

Cresce l’attesa per la prima edizione di Messina Street Food Fest, promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, che si svolgerà nella città dello Stretto, in piazza Cairoli, da giovedì 12 a domenica 15 ottobre, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio e della IV Circoscrizione

Un viaggio nel mondo dello street food

L’evento si annuncia come un gustoso viaggio nel mondo del più tipico street food messinese e siciliano con sfiziose incursioni fra prelibate specialità italiane e internazionali.

Insieme agli arancini, i pidoni, le braciole e la focaccia della tradizione locale si potranno gustare gli arrosticini originali abruzzesi, i panini con la porchetta di suino nero dei nebrodi o con gli hamburgher, la pasta fresca al pistacchio di Bronte, le panelle e il pane con la meusa di Palermo, ed ancora la pizza fritta napoletana, il taione e la stigghiola, il panino di grani antichi siciliani con lo stocco a ghiotta, le tortillas messicane e tanto altro. Irresistibili anche le specialità di pasticceria con cannoli, cassatelle di ricotta, gelati e la crema del presidente, il tutto accompagnato da bibite dal sapore antico come la spuma, gazzosa, chinotto e dall’immancabile birra.

Grande interesse tra pubblico e operatori

Eccezionale l’interesse verso la manifestazione, che per la prima volta si tiene a Messina città. In pochi giorni, la pagina Facebook dell’evento ha fatto superato i 3mila like; il video promo ha ottenuto 90mila visualizzazioni, raggiungendo diverse migliaia di persone. Tantissimi anche gli apprezzamenti e le interazioni del pubblico, che mostra notevole interesse nei confronti di un appuntamento unico per Messina e che si preannuncia come una grande festa del cibo da strada di qualità, ma anche come un “contenitore” di eventi collaterali: dai cooking show, che si terranno nella grande tenso-struttura appositamente progettata e che vedranno protagonisti importanti chef del panorama nazionale, ai concerti, agli eventi di intrattenimento.

Messina Street Food Fest è stato accolto con straordinaria partecipazione anche da parte degli operatori del food, provenienti da tutta la Sicilia, ma anche da Campania, Lazio, Abruzzo e persino Toscana. Quasi 200 le domande di partecipazione giunte all’organizzazione a fronte di 30 posti disponibili. “Abbiamo ricevuto decine di telefonate e di mail al giorno, da parte di operatori del settore food, per partecipare all’evento- afferma il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– a testimonianza del fatto che il nostro tessuto imprenditoriale, nonostante la crisi non ancora superata, è ancora vivace e risponde positivamente a iniziative come Messina Street Food Fest. Abbiamo infatti pensato a questo evento anche con l’obiettivo di dare opportunità di rilancio e visibilità alle aziende, non solo associate a Confesercenti, ma a tutte quelle realtà regionali e nazionali, che prestano la massima attenzione alla qualità delle materie prime ed alla loro lavorazione artigianale. Posso affermare con soddisfazione- prosegue Palella– che tutte quelle che parteciperanno, sono aziende qualificate e di grande tradizione. Questo non fa che confermare la voglia degli imprenditori di mettersi in gioco e di scommettere su iniziative come la nostra”.

Selezioni concluse, in arrivo i nomi degli stand

Le selezioni dei partecipanti si sono concluse, prossimamente saranno resi noti i nomi dei partecipanti che animeranno il grande villaggio gastronomico che sarà allestito nel cuore di Messina, a Piazza Cairoli, e che proporranno le più conosciute ed apprezzate specialità di street food nazionale ed internazionale.