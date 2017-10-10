Messina Street Food: quasi pronti al taglio del nastro
Giovedì 12 ottobre a piazza Cairoli il taglio del nastro della prima edizione, con 30 postazioni di cibo da strada e tanti eventi collaterali
10 Ottobre 2017 - 14:09 | di Eva Curatola
Al via giovedì 12 ottobre a piazza Cairoli, la prima edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio dell’Ars, della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, della IV Circoscrizione e del CRAL della Città Metropolitana di Messina.
Il grande villaggio gastronomico nel cuore della città dello Stretto proporrà il meglio delle specialità gastronomiche del cibo da strada, ma anche tanti eventi collaterali che arricchiranno un’offerta destinata ad un pubblico vasto ed eterogeneo.
Si parte giovedì alle 18 con il taglio del nastro e l’apertura delle 30 postazioni che ospiteranno altrettanti operatori del food.
“Siamo giunti allo sprint finale di un lavoro che dura da mesi – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- e ci auguriamo che il frutto del nostro impegno incontri il gradimento della gente, in primis dei messinesi, ma anche di tutti coloro che verranno dalla provincia, ma anche dalla Calabria e oltre. Il cibo rappresenta storicamente un momento di condivisione, di convivialità. Con questo spirito nasce Messina Street Food Fest, che vuole essere una grande festa della gente e per la gente”.
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