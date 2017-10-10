Al via giovedì 12 ottobre a piazza Cairoli, la prima edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio dell’Ars, della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, della IV Circoscrizione e del CRAL della Città Metropolitana di Messina.

Il grande villaggio gastronomico nel cuore della città dello Stretto proporrà il meglio delle specialità gastronomiche del cibo da strada, ma anche tanti eventi collaterali che arricchiranno un’offerta destinata ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Si parte giovedì alle 18 con il taglio del nastro e l’apertura delle 30 postazioni che ospiteranno altrettanti operatori del food.