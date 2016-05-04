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Metodo Baby Sensory, al via la seconda classe

Il metodo Baby Sensory, nato in Inghilterra e rivolto ai bambini da 0 a 18 mesi, inaugura a Reggio Calabria la sua seconda classe

04 Maggio 2016 - 11:57 | di Vincenzo Comi

Metodo Baby Sensory, classe per bambini a Reggio Calabria

In questa settimana dedicata in modo speciale a tutte le mamme, Baby Sensory inaugura la seconda classe di Reggio Calabria. Il metodo, importato direttamente dall’Inghilterra dalla psicopedagogista Lyn Day, è rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 18 mesi e supporta e promuove lo sviluppo sensoriale, cognitivo, emotivo e sociale dei bambini attraverso lo strumento privilegiato del gioco.

Come funziona il metodo Baby Sensory

Nelle classi di sviluppo, i genitori e i bambini insieme vengono accompagnati dal conduttore in un magico mondo fatto di marionette, canzoni, musica, bolle di sapone, bacchette a fibre ottiche che stimolano i sensi del bambino, promuovono lo sviluppo motorio e del linguaggio e favoriscono il rafforzamento del legame tra genitori e figli.

L’incontro, che ha la durata di un’ora, è un momento speciale di divertimento e relax per tutti: i bambini giocano e contemporaneamente apprendono, i genitori godono della possibilità di scambiare opinioni con gli altri e di ricevere utili informazioni sullo sviluppo dei figli.

Il Centro Sportivo Italiano ha in tal senso voluto, da subito, sostenere tale innovativa attività genitori-figli.

Attività diverse in base all’età dei bambini

La specificità del programma è tale che le attività si differenziano notevolmente in base all’età dei bambini: nella fascia 7/18 mesi le esperienze proposte sono orientate allo sviluppo del linguaggio, della coordinazione e del senso di equilibrio, fondamentali per il raggiungimento delle tappe evolutive tipiche di questa fase; dalla nascita ai 6 mesi il baby sensory invece dedica maggiore attenzione alle tecniche di massaggio e di addormentamento, alla stimolazione della vista e al rinforzo del legame di attaccamento, diversificando le attività perché offrano ai genitori la possibilità di sperimentare tecniche diverse accrescendo le loro competenze e offrendo supporto nella fase delicata dei primi mesi di vita del bambino.

Da Giovedì 5 Maggio, con un incontro dimostrativo aperto e gratuito, si avvia anche la seconda classe dedicata appunto alla fascia di età 0/6 mesi, che va ad aggiungersi al già consolidato gruppo del 7/18 mesi (il sabato pomeriggio). Per adesioni e informazioni visita la pagina facebook Baby Sensory Reggio Cal. o chiama il Centro Baby Sensory di Reggio Calabria, affiliato CSI,  al 349.5348364

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