Miglior Vino Novello di Calabria, al via la settima edizione della rassegna
Il concorso dedicato ai vini novelli si vota online fino al 30 novembre: sette le cantine calabresi in gara per la rassegna 2017
07 Novembre 2017 - 09:52 | di Eva Curatola
Anche quest’anno la rassegna del Miglior Vino Novello continua sul web, si tratta del primo concorso dedicato ai vini novelli dove si puo votare on-line.
Quindi la palla passa dagli esperti sommelier ai normali bevitori di vino o meglio al consumatore finale. La rassegna del 2017 è rivolta a tutti coloro che durante questo periodo o per una cena, o durante una serata a tema, stanno degustando e bevendo i novelli Calabresi nelle varie città della nostra regione.
Votare è semplice basta collegarsi al sito www.ilvinoinradio.com e cliccare sul banner in alto a destra dedicato alla rassegna scegliere la cantina e premere il tasto vota e il gioco è fatto. La rassegna è organizzata dal programma radiofonico VinRadio in mondo della degustazione in radio del circuito ItaliaStampa.
Si potrà votare fino al 30 novembre e poi si scoprirà il vincitore. Vota anche tu basta solo un clic.
I novelli in gara per il 2017 sono Cantine Criserà, Cantine De Luca, Cantine Lento, Cantina Ippolito1845, Cantine Statti, Cantine Spadafora, Cantine Tramontana.
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