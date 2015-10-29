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Milano e il Mudec, dedicano una mostra all’icona Barbie

Dal 1959 a oggi la bambola che ha attraversato le trasformazioni culturali e sociali è protagonista di una mostra al Mudec di Milano

29 Ottobre 2015 - 15:43 | di Federica Geria

Barbie, la bambola icona della mostra Barbie – The Icon al Mudec di Milano

di M. Carmela Di Marte – Barbara Millicent Roberta, meglio conosciuta a tutte noi come Barbie, la bambola ideata da Ruth e Elliot Handler nel lontanto 1959, è diventata oggi un’icona mondiale. Quella bambola che in 56 anni ha accompagnato l’infanzia di tutte noi, che ha interpretato a livello estetico tutte le trasfomazioni culturali e sociali della società, alla quale Moschino ha anche dedicato un’intera collezione, fino al 13 Marzo 2016 sarà esposta al Mudec (Museo delle Arti) a Milano, attraverso la mostra – “Barbie – The Icon” – curata da Massimiliano Capella .

La mostra sarà articolata in 5 sezioni e preceduta da una sala introduttiva, Who is Barbie, dove si troveranno i 7 pezzi iconici e rappresentativi per decadi dal 1959 ad oggi. Inoltre sarà possibile, attraverso percorsi espositivi per adulti e bambini, capire chi è Barbie, soprattutto come ha influenzato ed unito allo stesso tempo oltre 50 nazionalità diverse.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti della mostra, collegatevi al sito: http://www.mudec.it/ita/barbie/

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