Milano, “Tuttofood” celebra gli agrumi reggini

La tradizione reggina chiude in maniera trionfale la propria avventura al “TuttoFood” di Milano, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata dall’ente Fiera del capoluogo milanese. Un successo targato “Romanella Drinks“, presente con un proprio stand nel padiglione 10 della prestigiosa vetrina lombarda. L’evento che da anni ormai ha acquisito un profilo internazionale, consente alle eccellenze imprenditoriali del settore di presentare idee, innovazioni e modelli produttivi vincenti. Una sfida ambiziosa, subito raccolta dalla storica azienda reggina specializzata nella produzione e distribuzione delle bibite analcoliche.

Lo chef Vissani allo stand Romanella

Il gusto e l’aroma inconfondibili delle bibite “Romanella” hanno conquistato anche uno dei volti più conosciuti della ristorazione italiana e mondiale, lo chef stellato Gianfranco Vissani che ha fatto tappa nello stand “Romanella” per una degustazione dei prodotti reggini.

Il celebre cuoco, ristoratore e critico gastronomico è rimasto favorevolmente colpito dai prodotti “Romanella” al punto da scegliere la “Bergamella” come ingrediente per aromatizzare un suo piatto.

Le dichiarazioni dell’amministratore Presentino

“Ringrazio la Regione Calabria – afferma l’amministratore di Romanella, Salvatore Presentino – per il fattivo sostegno alla nostra esperienza al “TuttoFood” che, ancora una volta, conferma il trend positivo che sta caratterizzando le presenza della nostra azienda sui principali palcoscenici commerciali italiani e internazionali. Siamo estremamente soddisfatti perché anche in questa circostanza abbiamo potuto ribadire quelle che sono le nostre peculiarità e i nostri punti di forza, ovvero il forte radicamento con la nostra terra e lo sforzo che, come azienda, stiamo compiendo nell’utilizzo di ingredienti naturali e nella valorizzazione delle materie prime reggine come, ad esempio, l’arancia “Belladonna” tipica della zona di Villa San Giuseppe.

Si tratta – prosegue Presentino – di una scelta che paga, come testimoniato dal grande apprezzamento che i numerosi visitatori del nostro stand hanno manifestato nei confronti delle nostre ultime produzioni che, peraltro, saranno protagoniste assolute dell’estate 2017. Mi riferisco, in particolare a “Belladonna”, “Romino” e “Bergamella” quali prodotti di punta di questa stagione sui quali, anche in occasione del “TuttoFood” di Milano, si sono concentrate le attenzioni di consumatori e buyer. Come azienda – conclude l’amministratore di Romanella – siamo assolutamente convinti che al “made in Reggio” non manchi assolutamente nulla per affermarsi sui mercati italiani ed esteri e per affrontare a testa alta le sfide della competitività.

Per questo motivo, a breve, anche in concomitanza con la conclusione delle celebrazioni per i nostri 40 anni di storia, intendiamo promuovere un momento di confronto nella nostra sede, alla presenza del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, di altri esponenti istituzionali e delle rappresentanze imprenditoriali e di categoria, in cui ribadiremo, fra le altre cose, la centralità del prodotto tipico locale per il rilancio dell’intero sistema produttivo a cominciare proprio dall’arancia “Belladonna” e l’importanza di credere nelle straordinarie potenzialità del nostro territorio”.

