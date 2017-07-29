Giovedì 3 agosto la nuova aranciata dedicata all'arancia coltivata tra le fiumare Gallico e Catona sarà presentata nella sede dell'azienda

L’arancia ‘Belladonna’ sarà protagonista dell’iniziativa pubblica organizzata a Reggio Calabria da “Romanella Drinks” il prossimo giovedì 3 agosto alle ore 17 nella sede della stessa azienda reggina.

La riscoperta dell’arancia reggina

Una delle punte di diamante del panorama agrumario locale, quale è l’arancia coltivata tra le vallate delle fiumare Gallico e Catona ed in particolar modo nella frazione di Villa San Giuseppe, è infatti al centro del nuovo progetto intrapreso da “Romanella” sul fronte della valorizzazione delle eccellenze tipiche del territorio. La riscoperta dell’agrume reggino rappresenta, inoltre, un ulteriore passo in avanti nel percorso di rafforzamento del legame identitario che da sempre unisce la storica azienda reggina al proprio territorio. Dunque, dopo il successo di ‘Bergamella‘ al puro succo di Bergamotto arriva sul mercato la nuova aranciata ‘Belladonna’.

All’evento parteciperanno il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, il vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Filippo Arecchi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Samuele Furfaro, il referente territoriale per l’Agroalimentare di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Quattrone, il presidente Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, il presidente provinciale Coldiretti Reggio Calabria, Stefano Bivone e l’agronomo Rosario Previtera.

La nuova linea di prodotti e la grafica

Nel corso dell’incontro, sarà presentata tutta la nuova linea di prodotti firmati ‘Romanella’ e, in particolare, gli ultimi arrivati. L’occasione sarà anche utile per svelare la nuova linea grafica che intende coniugare la tradizione di oltre quaranta anni di storia aziendale e l’artigianalità della preparazione del prodotto con l’innovazione tecnologica che sta proiettando l’azienda reggina nei principali mercati, accanto alle realtà leader del settore.