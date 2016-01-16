Alla Provincia la presentazione di ‘Mio cognato Mastrovaknich’

È convocata la conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo “Mio cognato Mastrovaknich” per lunedì 18 gennaio 2016, ore 10:30 presso i locali del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria.

La manifestazione, che si terrà presso il teatro comunale “Francesco Cilea” il 20 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, è organizzata dalla Consigliera di Parità Regionale Stella Ciarletta e il comitato Arcigay “I Due Mari” di Reggio Calabria, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e dalla Provincia di Reggio Calabria. Gli introiti della serata di beneficenza saranno devoluti al Centro Famiglie “Collina degli Angeli”.

Presenteranno l’iniziativa Lucio Dattola, Presidente del Comitato Arcigay “I Due Mari di Reggio Calabria”, Stella Ciarletta, Consigliera Regionale di Parità, Adriana Toman, regista dello spettacolo. Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore comunale Patrizia Nardi, l’assessore provinciale Edoardo Lamberti Castronuovo e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Mirella Nappa. La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista Franco Arcidiaco.

L’opera: Anno 1943. Nel campo di concentramento di Ferramonti, Uccio, un giovane fabbro del luogo, condannato per reati comuni, viene rinchiuso per errore nella baracca degli omosessuali.

Guest Star della serata di Reggio Calabria sarà la cantante blues statunitense Amy Coleman.

Considerata l’importanza dell’incontro la stampa è invitata a partecipare.