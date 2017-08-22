La finale regionale si è tenuta nell’area portuale sul lungomare di Cirò Marina. MariaFrancesca e le altre nove miss elette ora si preparano per le semifinali del concorso che si terranno il 27 agosto a Jesolo. Sara Pierri diventa Miss Alpitour Calabria 2017; A Ilaria Giancola la fascia speciale di Miss Città del vino.

È MariaFrancesca Guido (con il numero 7), la prima classificata per la fascia di Miss Calabria 2017 eletta nella finalissima regionale che si è svolta a Cirò Marina (Crotone), nell’area portuale sul Lungomare della cittadina jonica. MariaFrancesca e le altre nove vincitrici delle selezioni regionali accedono alla semifinale di Jesolo del 27 agosto; la ragazza ora cede la fascia di Miss Alpitour Calabria 2017 a Sara Pierri. Ilaria Giancola si aggiudica la fascia speciale, (e fuori concorso), di Miss Città del vino.

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MariaFrancesca Guido: età, studi e parole dopo la vittoria

MariaFrancesca ha 21 anni, (è alta 1.75 con occhi e capelli castani), studia Economia aziendale all’Università della Calabria ed è al terzo anno. Vive nel cosentino, a Lattarico, nella frazione di Cozzo Carbonaro. «Sono molto contenta e non me lo aspettavo perché è iniziato tutto per gioco e per fare una nuova esperienza e invece è andato tutto bene – dice la neo Miss Calabria 2017 – è stato davvero inaspettato e so di andare a Jesolo con una responsabilità maggiore dato la fascia che indosso. Lì voglio vincere la mia timidezza e rappresentare la mia regione al meglio».

A Jesolo andranno dunque MariaFrancesca Guido con la fascia di Miss Calabria 2017; Maria Giulia Caruso Miss Eleganza Joseph Ribkoff 2017; Caterina Megna Miss Rocchetta bellezza 2017; Miss Sport Calabria 2017 Ludovica Presta; Miss Equilibra Calabria 2017 Marzia Romeo; Miss Miluna Calabria 2017 Ilaria Giancola; Miss Selezione fotografica Calabria 2017 Gabriella Gasparro; Miss Tricologica Calabria 2017 Sara Trinchese; Miss Cinema Calabria 2017 Alessandra Telli e Miss Alpitour Calabria 2017 Sara Pierri.

Organizzazione, conduzione e giuria

La nona tappa delle selezioni regionali organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina che ha diviso il palcoscenico di Cirò Marina con il conduttore Rai Savino Zaba che condurrà le prefinali di Miss Italia a Jesolo. Zaba, durante la serata in cui si è anche esibito come cantante, ha dimostrato la sua conoscenza e il suo affetto per la Calabria e Cirò Marina in particolare. Presidente della giura è stato l’avvocato Cataldo Calabretta anche lui volto noto della tv; ad esaminare le ragazze inoltre c’erano Benedetto De Pizzol assesore del Comune di San Pietro di Feletto (Treviso) e coordinatore di Città del vino del Veneto; Giuseppe Citrigno presidente della Calabria film commission; Serafina Sammarco e Sabina Ceccacci della Fondazione con il cuore; Gianmaria Migliavacca produttore televisivo e amministratore delegato di Fluendo; Cristina Gazzaruso del Majorana Group; per Tricologica Maurizio Silipo e Cataldo Strumbo per Miluna.

Nel corso della serata il sindaco di Cirò Marina Nicodemo Parrilla ha assegnato a Ilaria Giancola la fascia speciale di Miss Città del vino; «una fascia – ha spiegato il primo cittadino dal palco – che vorremmo diventasse nazionale in collaborazione con Miss Italia e con tutta la rete di Città del vino di cui io sono il referente regionale. Il rapporto tra bellezza e vino camminano da sempre di pari passo e noi siamo onorati di ospitare la finale di Miss Calabria anche per questo motivo».

Gli ospiti sul palco dell’area portuale

Sul palco dell’area portuale si sono esibiti il comico di Made in Sud Gennaro Calabrese, i cantanti Micaela Foti e Alfredo Bruno e il ballerino Francesco Lappano accompagnato da Elena Mandolito in una coreografia dedicata a La La Land. A chiudere le esibizioni, l’ospite d’onore Viola Valentino che ha cantato i suoi successi terminando con il grande classico della sua carriera “Comprami”.

«Nel 2006 feci Miss Italia anche perché era un sogno dei miei genitori; andai a Salsomaggiore è fu una bellissima esperienza. Ho aperto la Carlifashionagency insieme a mio marito e tre anni fa abbiamo avuto l’opportunita di organizzare in Calabria le selezioni di Miss Italia, devo dire che lo vivo con più serenità come organizzatrice. Oggi sono molto emozionata per i risultati raggiunti e tifiamo perché a Jesolo vinca una calabrese. Ringrazio, per la serata finale, il sindaco di Cirò Marina Nicodemo Parrilla e tutta la sua amministrazione comunale con un particolare grazie a Leonardo Gentile che ha curato con l’organizzazione tutti i dettagli della serata e inoltre un ringraziamento speciale va al nostro amico Cataldo Calabretta» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano.