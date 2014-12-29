Mò ci divertiamo. Alla tombolata di questa sera tanti premi tra cui un’ambitissima opera del maestro Baccellieri!

“Mò CI divertiamo…” questo è il titolo della serata di Lunedì, 29 dicembre ore 20,00 che oltre alla cena presso il ristorante la “Luna ribelle”, Lungomare Di Reggio Calabria – Torre Nervi, offrirà ai partecipanti la possibilità di vincere tanti premi messi in palio durante una tombolata. Tra questi un’ambitissima opera del maestro Stellario Baccellieri. Le Associazioni che hanno organizzato la serata sono il Mo. C.I. (Movimento Cooperazione Internazionale), l’AGIFAR Associazione GIovani FARmacisti di Reggio Calabria e il LEO Club Host.

Il ricavato sarà devoluto in favore del centro disabili mentali di Nkanka, parrocchia della Diocesi di Cyangugu, in Rwanda, dove vengono accolti circa 130 bambini e ragazzi disabili, essi ricevono assistenza in relazione ai bisogni primari e hanno la possibilità di socializzare attraverso attività ludiche molto semplici – come la musica e la danza – ma che fanno parte della loro cultura di riferimento. La finalità del Centro è quella di offrire a queste persone un luogo totalmente pensato e dedicato a loro, dove ritrovare dignità, e nello stesso tempo dare un sostegno alle loro famiglie. Con i fondi raccolti sarà garantita l’alimentazione a tutti gli utenti del centro.