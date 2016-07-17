Mondiale Kitesurf: alla terza giornata trionfa il francese Alex Mazella

È il francese Axel Mazella il vincitore della prima giornata della “Gold Flight” del campionato del mondo di Kitesurf, specialità “hydro foil”, che si sta disputando dal 13 luglio a Gizzeria (Cz, Calabria, Italy), nelle acque di mare antistanti il parco balneare “Hang Loose Beach”.

L’italiano Riccardo Andrea Leccese, nonostante le sue ottime prestazioni delle giornate di qualificazione in cui ha sempre mantenuto la vetta della classifica provvisoria, si deve accontentare del secondo posto; mantiene, invece, la terza posizione, occupata fin dall’inizio di questo mondiale, il francese del Principato di Monaco Maxime Nocher, già campione mondiale.

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Le classifiche della Silver Flight

Nella “Silver Gold”, la prima posizione è appannaggio di Ivan Doronin, russo, seguito dagli svedesi James Johnson, secondo, e Oliver Hansen, il più giovane concorrente della manifestazione iridata coi suoi 15 anni, terzo.

Il primo degli italiani è il toscano Simone Vannucci, ottavo. Nessuna delle donne in gara è riuscita a qualificarsi, nei giorni scorsi, per la “Gold” , cioè tra i 21 migliori riders in gara.

La classifica femminile

Tutte le atlete presenti si sono dovute accontentare, quindi, di gareggiare nella “Silver” e nella “Bronze Flight”. Scorrendo le classifiche, è Elena Kalinina, russa, col suo 15esimo posto in “Silver” a fare registrare la migliore prestazione.

Ed è “rosa”, invece, la leadership della”Bronze”, con l’inglese Steph Bridge, prima, e l’australiana Gina Hewson, seconda; terza piazza, invece, per Connor Bainbridge, della Gran Bretagna. Domani di nuovo tutti in mare per l’ultima giornata di gare. I migliori dieci atleti che risulteranno dalle regate, finiranno col comporre la categoria “Platinum” , con cui si decreterà il vincitore della prima delle quattro tappe (le altre tre saranno, nell’ordine, Turchia, Corea del Sud e Qatar) del circuito mondiale, cioè questa italiana di Gizzeria. Le previsioni meteo mare prevedono una bella giornata di sole, un vento moderato ed un mare più calmo di quello di oggi. La prima regata prenderà il via alle 11,00. Premiazione dei vincitori prevista intorno alle 17,30. È stata annunciata la presenza del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.