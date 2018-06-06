Giovedì 31 maggio 2018, presso il Leucopetra sala ricevimenti, sito a Capo d’Armi, è stato presentato e degustato il “Regginoro” (condimento a base di olio extra vergine di oliva aromatizzato con olio essenziale di bergamotto). Il tutto accompagnato da un menù a base di bergamotto di Reggio Calabria.

All’incontro erano presenti i rappresentanti del Comune di Motta San Giovanni, il Vice Sindaco Rocco Campolo e l’assessore Domenico Infortuna, la Presidente Francesca Di Dia e il Vice Presidente Giusi Ferrara della Proloco di Motta San Giovanni, Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tecnici, amici, familiari oltre alla presenza graditissima d’eccellenza dell’avv. Ezio Pizzi, presidente del consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria.

Salvatore Friscia, proprietario dell’azienda agricola “Friberga”, ha ricevuto il sostegno di tutti per il contributo alla crescita del territorio reggino.

“Salvatore ha avuto l’idea di produrre un condimento legato a un prodotto d’eccellenza del nostro territorio, il Bergamotto, lanciandosi in un’iniziativa davvero apprezzabile, unendo il Bergamotto con un altra particolare eccellenza, l’olio extra vergine di oliva. Ha voluto utilizzare due prodotti, uno identitario, di cui i 2/3 dei profumi mondiali sono a base di Bergamotto di Reggio Calabria – spiega Ezio Pizzi – I complimenti vanno a questo giovanissimo nostro conterraneo, che sta pensando attraverso un’azione propria di avere opportunità di lavoro. Opportunità che oggi il bergamotto può fornire oggi più che mai. Il mare è fatto di tante piccole gocce. Speriamo che da quest’iniziativa possa nascere un oceano che bagni l’Italia ed il mondo. Abbiamo un prodotto unico al mondo e quest’identità dovrebbe riempirci d’orgoglio e di gioia. Dobbiamo contribuire facendo squadra per utilizzare il rilancio che stiamo facendo come consorzio, in maniera più completa“.