MultiKulti Shop – Svendita Totale
Svendita totale fino a esaurimento merce per rinnovo o chiusura dell'attività: capi d'abbigliamento di qualità a prezzi stock
09 Febbraio 2014 - 11:48 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – Svendita totale fino ad eliminazione di tutta la merce per rinnovo/chiusura attività.
Cosa aspettate? Da Multikulti Shop, sito in Via Emilio Cuzzocrea 10, Reggio Calabria, ancora per qualche giorno, potrete acquistare un’ampia varietà di capi d’abbigliamento di qualità a prezzi stock!!!!Affrettatevi!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google