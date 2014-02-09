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MultiKulti Shop – Svendita Totale

Svendita totale fino a esaurimento merce per rinnovo o chiusura dell'attività: capi d'abbigliamento di qualità a prezzi stock

09 Febbraio 2014 - 11:48 | di Redazione

Svendita totale da Multikulti Shop a Reggio Calabria

di Fabiana Tripodi – Svendita totale fino ad eliminazione di tutta la merce per rinnovo/chiusura attività.

Cosa aspettate? Da Multikulti Shop, sito in Via Emilio Cuzzocrea 10, Reggio Calabria, ancora per qualche giorno, potrete acquistare un’ampia varietà di capi d’abbigliamento di qualità a prezzi stock!!!!Affrettatevi!

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