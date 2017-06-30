Museo Amarelli, per il Corriere della Sera ‘E’ tra i 10 più originali d’Italia’

Rossano Città del Codex continua ad essere protagonista dell’attenzione mediatica nazionale. La Città d’arte continua ad essere indicata, suggerita e promossa insieme ad altre importanti destinazioni turistiche e culturali del Bel Paese, attraverso alcuni fra i suoi principali marcatori identitari distintivi. Tra i quali la liquirizia pura più famosa al mondo, con la Fabbrica plurisecolare ed il Museo storico aziendale.

Ed è proprio quest’ultimo, dedicato a Giorgio AMARELLI, ad esser citato in queste prime settimane d’estate nella speciale classifica dei 10 musei più originali d’Italia, proposta dalla rubrica DOVE del prestigioso quotidiano nazionale CORRIERE DELLA SERA.

I musei della classifica di Dove

Nella top ten vengono citati i successi imprenditoriali Made in Italy che si distinguono per creatività e passione.

Ed il Museo AMARELLI (55.000 visite nel 2016) è tra questi. Insieme ad Aboca Museum di SAN SEPOLCRO, il Museo Branca diMILANO, la Fondazione Ferrovie dello Stato di PORTICI, il Museo del Gioiello di VICENZA, il Museo Ducati di BOLOGNA, il Museo Filaa BIELLA, il Museo Fratelli Cozzi sull’Alfa Romeo di LEGNANO, lo Spazio Strega di BENEVENTO, il Fapim Museum di LUCCA.

Il circuito di visite promosso da Museimpresa

Valore aggiunto dell’iniziativa è l’iniziativa di marketing territoriale avviata attorno ai 10 musei. Il viaggiatore viene, infatti, invitato alla scoperta dei territori nelle quali si immergono queste realtà imprenditoriali d’eccellenza. A mettere insieme le quali è l’associazioneMUSEIMPRESA, voluta da Confindustria e da Assolombarda, che le rende fruibili in un circuito di visite, di appuntamenti e di incontri.

L’Amarelli – si legge nel pezzo di Francesca CIANCIO su DOVE del 28 giugno scorso – è una delle aziende storiche italiane che possono vantare diversi secoli di vita. Il Museo della Liquirizia non a caso fa parte degli HÉNOKIENS, l’associazione internazionale che riunisce le aziende familiari bicentenarie di tutto il mondo, della quale Pina AMARELLI è vicepresidente. Quattrocento anni di liquirizia e 11 generazioni. La visita al museo racconta di una Calabria che aveva nell’Ottocento un distretto industriale basato su questa pianta con oltre 80 aziende. La Piana di Sibari è il regno di queste radici. Usciti dal museo saprete tutto di questa erbacea perenne: dalla formula del 1731 attraverso la quale fu possibile estrarne il succo ai processi di lavorazione più moderni. L’edificio che lo ospita è di fine Quattrocento, ancora dimora della famiglia e stabilimento produttivo. Nel 2001 il museo ha ottenuto il Premio Gugghenheim Impresa e Cultura e nel 2004 Poste Italiane gli ha dedicato un francobollo.