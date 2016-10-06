Bronzi di Riace al primo posto in Italia come gradimento dei visitatori

Bronzi di Riace al primo posto per gradimento dei visitatori. Travel Appeal ha analizzato la reputazione dell’offerta turistica italiana attraverso l’elaborazione semantica di tutte le recensioni che gli ospiti di ogni parte del mondo hanno pubblicato online nell’ultimo anno.

Il portale internet ha analizzato oltre 110 mila strutture ricettive ed elaborato quasi 7 milioni di recensioni contenenti oltre 26 milioni di opinioni espresse dagli ospiti su TripAdvisor, Booking.com e Expedia e Social networks. Nessuno prima d’ora aveva realizzato una analisi così completa.

Al primo posto, con un il 92% di opinioni positive, ci sono i Bronzi di Riace, principale attrattiva del Museo Archeologico di Reggio Calabria. Secondo posto per Piazza del Campo con il 91.5 di pareri positivi, terza la Basilica di S.Francesco di Assisi con il 91%. Un riconoscimento importante per i Bronzi di Riace e tutto il MaRc che si coniuga perfettamente con l’evidente crescita (confermata anche dai dati numerici) relativa alle presenze registrata negli ultimi mesi.