Inizia a prendere forma l’estate 2018 di di Villa Kala Azul e del lido Cala Azul. Dopo l’inaugurazione dello scorso 12 maggio che ha riscontrato il successo e il gradimento degli ospiti grazie all’esibizione di Angelo Famao in concerto, si prosegue con la programmazione che prevederà numerosi eventi di rilievo nel corso dell’estate.

Sabato 26 maggio a partire dalle 23.45 andrà in scena il party esclusivo ‘My Flower‘, organizzato dallo staff Kala Azul in collaborazione con Share Reggio Calabria e in partnership con Pedullà Calzature. L’ingresso, riservato per un massimo di 300 persone, sarà gratuito ma soltanto su lista nominativa. Per potersi iscrivere alla lista del party, bisognerà rivolgersi allo staff Kala Azul o Share Reggio Calabria.

Il party inizia con ritmi caraibici e reggaeton

L’inizio del party sarà in salsa caraibica e reggaeton, a cura della scuola Etoile Dance Melito. A seguire, musica disco a cura dello staff Cala Azul in collaborazione con Share.

“Vogliamo creare un ambiente diverso da quello abituale, per questa ragione crediamo che la location, a bordo piscina, incontrerà il favore del pubblico. Il party ‘My Flower’ rappresenta il primo evento di una lunga estate, che coinvolgerà sia Villa Kala Azul che il lido Cala Azul. Sveleremo tutte le novità con il passare delle settimane, puntiamo a sorprendere chi sceglierà di partecipare ai nostri eventi”, assicura Salvatore Sarica.

Villa Kala Azul: cene, ricevimenti e banchetti

Intrattenimento e ristorazione, il binomio di qualità del Villa Kala Azul è imprescindibile. Presso la struttura situata a Marina di San Lorenzo infatti è possibile cenare, organizzare ricevimenti e banchetti, potendo contare su piatti unici, basati sulla freschezza e la bontà del pesce.

PER INFO – 345-6021174 o la pagina Facebook di Villa Kala Azul