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My Moma Store for President: al via il ‘Weekend all night long’

Make up, vetrina trasformata in set fotografico, serata al Niù Beach Garden e apericena: il weekend firmato President con il suo ideatore ospite d'eccezione

04 Agosto 2015 - 15:51 | di Federica Geria

My Moma Store, negozio di abbigliamento e accessori a Reggio Calabria

My Moma Store, negozio super fashion di abbigliamento ed accessori uomo/donna a Reggio Calabria, di Patrizia Sorrentino, lancia un nuovissimo evento: My Moma Store for President, Weekend all night long.

Preparatevi ad un susseguirsi di eventi entusiasmanti e coinvolgenti, che vedranno la partecipazione di ospiti speciali!

Il tutto avrà inizio il 7 Agosto a partire dalle 19:00, proprio all’interno di My Moma Store.

La collaborazione con la make up artist Marcella Laboccetta

Il fantastico Weekend all night long si aprirà con un’importante collaborazione: assisteremo all’abilità e bravura della make up artist reggina Marcella Laboccetta, la quale curerà trucco e capelli di tre ragazze, che indosseranno rigorosamente le T-shirt del famosissimo marchio President…d’altronde, come non conoscere la maglietta con le popolarissime scimmiette simbolo di Whatsapp non vedo – non sento – non parlo?!

Locandina del Weekend all night long di My Moma Store con il marchio President a Reggio Calabria

Durante il pomeriggio all’interno del negozio verrà minuziosamente allestita la vetrina, creando così un vero e proprio set fotografico, dove Marcella truccherà e acconcerà le modelle, che indosseranno un total look by President, dagli shorts, ai jeans, alle t-shirt, il tutto accompagnato da ottima musica. Inoltre i partecipanti verranno omaggiati di piccoli gadget super cool!

L’ospite Salvatore Martino, ideatore di President

Ma non finisce qui! Ospite d’eccezione dell’evento infatti sarà proprio il proprietario e titolare dell’azienda President, Salvatore Martino, ideatore del brand e delle sue particolarissime stampe. Salvatore è un giovane imprenditore, ricco di progetti, a stretto contatto con numerosi VIP, sempre un passo avanti rispetto gli altri, che verrà a Reggio Calabria appositamente per l’evento!

Il Weekend all night long non si ferma e il secondo appuntamento della giornata si svolgerà nella fantastica cornice del Lungomare Falcomatà, nell’accogliente location del Niù Beach Garden. L’evento a tema President, organizzato da Alessandrò Laganà continuerà tutta la notte: musica no stop, tanti gadget e due grandi artisti, Pink is Punk – Andrea & Nico.

L’apericena dell’8 agosto al Net1 Beach Club

Il giorno seguente, l’8 Agosto, verrà organizzata una gustosissima apericena, da Vincenzo Evoli e Filippo Canale, all’interno dell’elegante Net1 Beach Club Lounge & Restaurant. Una serata firmata President, ricca di regali, all’insegna del buon cibo e della buona musica, quella di Marny Coppolino e Walter Zappia.

L’idea di Patrizia Sorrentino, titolare di My Moma Store è quella di “puntare su President, su questa nuova tendenza che Salvatore Martino ha creato. Questo brand sta davvero funzionando, in pochi mesi è entrato a far parte di tutti i negozi più glamour di Italia!”

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