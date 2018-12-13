C’è chi guardando i regali sotto l’albero si sente realizzato e chi non riesce a non scartarli prima del tempo. Lo stesso vale anche per i più golosi che proprio non ci stanno ad aspettare l’arrivo delle festività per gustare quei dolci che attendono, con ansia, tutto l’anno.

Si tratta solamente di qualche giorno, potrebbero pensare in molti, ma perché privarsi della gioia di gustare un dolce che tanto desideriamo?

La Cremeria Sottozero, ancora una volta, previene le vostre esigenze e per questo Natale 2018 propone ai suoi affezionati clienti dei ‘mini-panettoni‘, (se così possono essere definiti) da 1kg, formato famiglia!

Il giorno dell’Immacolata ha segnato a tutti gli effetti l’inizio di queste festività, in città sono apparse le prime luci, nell’aria l’odore delle prime crespelle e di tante altre specialità, quindi perché rinunciare proprio al dolce? Se la grandezza ed il peso dei panettoni, fino ad ora, vi ha fermato dall’acquistarlo per voi e regalarlo invece ad altri, adesso non avrete più scuse!

Tutti, soprattutto in questo periodo, abbiamo bisogno di un pizzico di dolcezza in più. Cosa state aspettando? La Cremeria Sottozero vi attende con i suoi pandori e panettoni tradizionali, con o senza canditi, ripieni dei gelati che più amate ed una fantastica novità per il 2018!