‘Natale, ma che bontà!’, al via la quinta edizione
I Giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura Calabria raccolgono fondi per la Parrocchia di Arghillà e l'Emporio della Solidarietà
12 Dicembre 2017 - 18:23 | di Vincenzo Comi
Giovedi 14 dicembre – alle ore 09.30 – presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria (Teatro Comunale) si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di “Natale, ma che bontà!”
L’iniziativa, organizzata dai Giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura – CALABRIA ha come obiettivo la raccolta di fondi da destinare in beneficenza per le attività della Parrocchia di Arghillà e dell’Emporio della Solidarietà di Reggio Calabria.
Interverranno alla conferenza stampa Giuseppe Barbaro, Pres. Reg.le Giovani di Confagricoltura-ANGA, don Nino Iannò, Parroco Chiesa di Arghillà, don Nino Russo, Pres. Emporio della Solidarietà Reggio Calabria, Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Bombino, Pres. Parco Naz. dell’Aspromonte, Ninni Messina, Pres. Kiwanis Club “Fata Morgana” Villa San Giovanni, Fabiola Di Giuseppe, Pres. Rotaract Reggio Calabria Sud.
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