Il sindaco Falcomatà pubblica un cortometraggio di sei minuti contro chi abbandona i rifiuti, tra telecamere e segnalazioni dei cittadini

“Quest’anno il cine panettone lo abbiamo girato a Reggio”. Esordisce cosi il primo cittadino Giuseppe Falcomatà, questa mattina con un post su Facebook, nel quale annuncia: “Gustatevi lo spettacolo, il biglietto lo hanno pagato i lordazzi con le multe che stanno ricevendo”.

Un cortometraggio di sei minuti che il Comune dedica a chi getta i rifiuti in strada. Un problema quello “rifiuti” che negli ultimi tempi sembrava essersi attenuato, grazie alla propaganda sempre più attenta da parte dell’Amministrazione Comunale della raccolta differenziata. Fornire i mezzi necessari per una città più pulita a volte non è sufficiente.

La raccolta differenziata e l’inciviltà

E cosi anche quando basterebbe separare la carta dalla plastica e l’umido dal vetro il reggino preferisce sporcare la stessa città in cui vive. A testimoniarlo è il video – denuncia pubblicato questa mattina dal Sindaco. Un montaggio ironico a tema natalizio che porta però a riflettere, su molto fronti. Se da una parte è vero che vi sono cittadini che tengono comportamenti inappropriati che vanno puniti, come coloro che lasciano rifiuti ingombranti al lato della carreggiata, dall’altra non ci si aspetterebbe da chi rappresenta il popolo un appellativo così “forte” come quello di lordazzi.

Vi sono innumerevoli appellativi con cui definire questi personaggi che poco elegantemente decidono di inquinare la città a discapito degli altri, ma quello utilizzato dal nostro primo cittadino in questo contesto, risulta forse un po’ esagerato. Reggio ha fatto molti passi in avanti e la raccolta differenziata è diventata ormai parte integrante della vita dei cittadini che, seppur all’inizio avevano accolto con incertezza la novità, vi si sono ben presto abituati facendo rifiorire la città dello Stretto.

La battaglia di civiltà e le segnalazioni

Non tutti però si impegnano al massimo delle loro possibilità per favorire una vita migliore alla comunità. “Come vedete le telecamere ci sono, le segnalazioni aumentano e allora dobbiamo insistere su questa battaglia di civiltà e volere un po’ più bene a noi stessi e alla città – continua Falcomatà – Di immagini ne abbiamo già tante e le telecamere continuano a registrare, voi continuate a inviarci le vostre segnalazioni perché da ora in avanti le pubblicheremo tutte. Se i lordazzi non hanno alcun rispetto per gli altri, almeno provino un po’ di vergogna per se stessi! “ Una vera e propria campagna a favore di una città più pulita che purtroppo tocca, forse troppo, la dignità del cittadino. QUI IL VIDEO