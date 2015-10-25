“Il riconoscimento ottenuto da Nino Cosentino, eletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti, riempie d’orgoglio tutto il mondo sportivo calabrese”. Lo afferma il Presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero. “Cosentino possiede un enorme bagaglio d’esperienza – continua Condipodero – ed è anche un attento conoscitore dei settori giovanili, avendo dedicato tutta la sua vita al mondo dello sport. Il suo curriculum non ha bisogno di commenti, è una persona perbene e saprà affrontare al meglio le tante criticità esistenti all’interno della Lnd, individuando le migliori soluzioni possibili. In tal senso, aver ricoperto il ruolo di vicepresidente è certamente un grande vantaggio, che gli consentirà di dare continuità al lavoro già avviato. Nino Cosentino è un punto di riferimento per tutti noi e il Coni regionale sarà al suo fianco. Sono certo – conclude il presidente del Coni Regionale – che il suo lavoro produrrà ottimi risultati alla Lega Nazionale Dilettanti e porterà non solo lustro, ma anche tangibili ricadute positive a tutta la Calabria”.