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Nino Leonardis non è più l’allenatore del Bocale ADMO

Rescissione consensuale tra il Bocale ADMO e Nino Leonardis all'indomani del ko con la Stilese: squadra affidata a una guida interna

12 Dicembre 2016 - 14:38 | di Federica Geria

Pallone da calcio in rete, immagine d'archivio

La società A.S.D. Bocale Calcio ADMO ed il tecnico Nino Leonardis si separano, all’indomani della sconfitta interna con la Stilese.

Tra il tecnico e la società si è giunti ad una rescissione consensuale del contratto. Le motivazioni della scelta non sono ancora state rese note; la squadra sarà provvisoriamente affidata ad una guida interna, intanto che verrà scelto il nome del prossimo tecnico.

A mister Leonardis va comunque un ringraziamento da parte di tutto il Bocale ADMO per la serietà e la professionalità dimostrata in questi mesi, nonché l’augurio di proseguire con le meritate soddisfazioni la propria carriera.

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