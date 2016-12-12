Nino Leonardis non è più l’allenatore del Bocale ADMO
Rescissione consensuale tra il Bocale ADMO e Nino Leonardis all'indomani del ko con la Stilese: squadra affidata a una guida interna
12 Dicembre 2016 - 14:38 | di Federica Geria
La società A.S.D. Bocale Calcio ADMO ed il tecnico Nino Leonardis si separano, all’indomani della sconfitta interna con la Stilese.
Tra il tecnico e la società si è giunti ad una rescissione consensuale del contratto. Le motivazioni della scelta non sono ancora state rese note; la squadra sarà provvisoriamente affidata ad una guida interna, intanto che verrà scelto il nome del prossimo tecnico.
A mister Leonardis va comunque un ringraziamento da parte di tutto il Bocale ADMO per la serietà e la professionalità dimostrata in questi mesi, nonché l’augurio di proseguire con le meritate soddisfazioni la propria carriera.
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