Nino Leonardis non è più l’allenatore del Bocale ADMO

La società A.S.D. Bocale Calcio ADMO ed il tecnico Nino Leonardis si separano, all’indomani della sconfitta interna con la Stilese.

Tra il tecnico e la società si è giunti ad una rescissione consensuale del contratto. Le motivazioni della scelta non sono ancora state rese note; la squadra sarà provvisoriamente affidata ad una guida interna, intanto che verrà scelto il nome del prossimo tecnico.

A mister Leonardis va comunque un ringraziamento da parte di tutto il Bocale ADMO per la serietà e la professionalità dimostrata in questi mesi, nonché l’augurio di proseguire con le meritate soddisfazioni la propria carriera.