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‘Non brucerete le nostre speranze’

Due giorni di eventi e raccolta fondi sul corso Garibaldi per sostenere l'imprenditore Tiberio Bentivoglio dopo l'ennesimo atto intimidatorio

11 Marzo 2016 - 13:32 | di Federica Geria

Non brucerete le nostre speranze: giovani sul corso Garibaldi di Reggio Calabria

Sabato 12 e domenica 13 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 21:00, lungo il corso Garibaldi di Reggio Calabria, i giovani della città organizzano l’evento “Non brucerete le nostre speranze”.

L’iniziativa, voluta e pensata all’indomani dell’ennesimo atto intimidatorio nei confronti dell’imprenditore Tiberio Bentivoglio, nasce per coinvolgere, sensibilizzare e scuotere le coscienze dei cittadini. I giovani reggini desiderano mandare un messaggio forte attraverso un evento che sia per tutta la città occasione di riflessione e di riscatto sociale.

Un segno di speranza e di impegno nella lotta alla ‘ndrangheta che focalizzi lo sguardo sulla realtà del nostro territorio. L’evento vedrà il coinvolgimento di tanti ragazzi e ragazze, membri di associazioni e non, che animeranno il corso Garibaldi attraverso diverse postazioni e attività. Durante le due giornate si svolgerà una raccolta fondi per sostenere l’attività di Tiberio Bentivoglio.

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