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“Notre Dame de Paris” a Cosenza

Il 23, 24 e 25 giugno il musical di Plamondon e Cocciante torna in Calabria con Lola Ponce, Giò Di Tonno e una trentina di ballerini

09 Giugno 2017 - 13:18 | di Federica Geria

Il musical Notre Dame de Paris, in scena a Cosenza

di Daniela Bonanno Conti – Il prossimo 23, 24 e 25 giugno, allo Stadio San Vito-Marulla  di Cosenza, si svolge uno dei capolavori del mondo del musical, “Notre Dame de Paris”. Si tratta di uno spettacolo scritto da Luc Plamondon e messo  in musica da Riccardo Cocciante,  tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo; il produttore musicale è David Zard. E’ un capolavoro molto apprezzato sia in Italia che all’estero tanto che  l’opera popolare è stata cantata in 7 lingue diverse e rappresentata ben 4.046 volte nel mondo, non solo in Italia e Francia ma anche dall’Inghilterra al Canada, passando per Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Libano, Turchia, e in decine di altri paesi; il pubblico che ha seguito quest’opera è stato numerosissimo. L’evento è organizzato a Cosenza,  grazie alla sinergia tra il promoter Ruggero Pegna e l’amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa tappa dopo il successo dello scorso novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria; ora si prevede di nuovo il tutto esaurito. Nel cast figurano attori e personaggi di prestigio; alcuni già noti dalla prima edizione e altri nuovi come: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso), a questi si aggiungono inoltre  un cast di acrobati, breakers  e infine una trentina di ballerini. E allora che lo spettacolo abbia inizio!

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