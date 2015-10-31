Notte battente ospite alla Sagra della crispella di Sangineto

Degustazione gratuita di crispelle, strumenti artigianali e musica popolare con i Notte Battente nel centro storico di Sangineto

E’ giunta all’undicesima edizione la “Sagra della crispella” di Sangineto (CS), organizzata dall’Associazione Culturale “I Cantaturi i Sanginitu” e patrocinata dall’Amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Michele Guardia.

Un evento che, negli anni, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e divenuto momento di attrazione e aggregazione per l’intero comprensorio del Tirreno cosentino.

Musica e tradizione popolare che, quest’anno, vedranno il proprio apice con la presenza del gruppo musicale “Notte Battente” di Soveria Mannelli (CZ), impegnato nell’interpretazione e nel riadattamento dei brani musicali di tradizione etno-popolare.

Prima dello spettacolo sarà possibile ammirare gli strumenti musicali di elevato pregio, in quanto intarsiati e rifiniti nei minimi particolari a mano, come la lira calabrese e la chitarra battente, realizzati artigianalmente da uno degli artisti.

Il programma della manifestazione prevede l’apertura degli stand gastronomici per le ore 18:30, con la degustazione GRATUITA delle “crispelle”.

Alle 21:00, il concerto dei “Notte Battente” e in conclusione, alle 23:30, l’estrazione a premi.

La sagra si svolgerà nell’affascinante scenario del centro storico di Sangineto, in Piazza degli Emigranti.