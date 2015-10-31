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Notte battente ospite alla Sagra della crispella di Sangineto

Degustazione gratuita di crispelle, strumenti artigianali e musica popolare con i Notte Battente nel centro storico di Sangineto

31 Ottobre 2015 - 08:05 | di Vincenzo Comi

Il gruppo musicale Notte Battente di Soveria Mannelli, ospite della Sagra della crispella di Sangineto

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E’ giunta all’undicesima edizione la “Sagra della crispella” di Sangineto (CS), organizzata dall’Associazione Culturale “I Cantaturi i Sanginitu” e patrocinata dall’Amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Michele Guardia.

Un evento che, negli anni, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e divenuto momento di attrazione e aggregazione per l’intero comprensorio del Tirreno cosentino.

Musica e tradizione popolare che, quest’anno, vedranno il proprio apice con la presenza del gruppo musicale “Notte Battente” di Soveria Mannelli (CZ), impegnato nell’interpretazione e nel riadattamento dei brani musicali di tradizione etno-popolare.

Prima dello spettacolo sarà possibile ammirare gli strumenti musicali di elevato pregio, in quanto intarsiati e rifiniti nei minimi particolari a mano, come la lira calabrese e la chitarra battente, realizzati artigianalmente da uno degli artisti.

Il programma della manifestazione prevede l’apertura degli stand gastronomici per le ore 18:30, con la degustazione GRATUITA delle “crispelle”.

Alle 21:00, il concerto dei “Notte Battente” e in conclusione, alle 23:30, l’estrazione a premi.

La sagra si svolgerà nell’affascinante scenario del centro storico di Sangineto, in Piazza degli Emigranti.

Undicesima edizione della Sagra della crispella di Sangineto, nel Tirreno cosentino
Immagine della Sagra della crispella di Sangineto organizzata da I Cantaturi i Sanginitu

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