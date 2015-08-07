Nuova avventura per i Velk. Alla conquista di Castrocaro

I Velk sbarcano a Castrocaro. Per la seconda volta, il gruppo reggino che, in questi anni ha dimostrato in ogni sfida professionale, passione per la musica, determinazione e talento, sarà insieme ad altri noti musicisti sul palco del festival di Castrocaro la cui finale è fissata per il 29 di agosto e trasmessa in diretta nazionale su Rai1. La band di Reggio Calabria proverà a salire sul podio con l’inedito “Ancora qua”, brano pop-rock arrangiato a Milano con il noto Enrico Kikko Palmosi (autore dei Modà, Emma, Annalisa e tanti altri cantautori). Tanta è l’emozione ma anche la voglia di ricalcare quel palco prestigioso che ha “incoronato” e lanciato negli anni molti artisti italiani. Maurilio Pizzi (voce), Carmelo Barreca (chitarra), Filippo Carditello (basso), Giovanni Campolo (batteria), sono ragazzi che da soli hanno creduto in un sogno investendo le proprie risorse su un progetto musicale partito dal web. Proprio dal web, nel luglio del 2012, i Velk ottengono un notevole successo con il loro singolo d’esordio. La band inizia a registrare i primi attestati di stima dai fans e dagli addetti ai lavori e, col tempo, questo gruppo di ragazzi legati dall’amore per la musica e da una forte amicizia, ha raggiunto importanti traguardi. In ogni loro brano come “Vivo” ed “Accanto a me” (canzone presentata al “Festival Show”), traspare una grande energia ma anche mette in evidenza un minuzioso studio quotidiano di giovani che non hanno alcuna voglia di fermarsi.

Il sogno della musica nelle parole di Barreca

“Il nostro percorso è incentrato sulla passione e sulla voglia di realizzare questo sogno chiamato “Musica” – afferma il chitarrista Barreca – Senza il sostegno delle nostre famiglie non ce l’avremmo fatta perché questo mestiere è affascinante, ti trascina e scuote l’anima ma è molto difficile. Come la maggior parte dei gruppi abbiamo iniziato riarrangiando cover, ma poi abbiamo sentito l’esigenza di creare inediti con un sound che ci rispecchiasse in pieno. E nel brano che porteremo a Castrocaro si potrà vedere l’anima dei Velk”.

Per la band reggina non c’è solo la voglia di conquistare la vetta ma anche il desiderio di portare in alto in nome della loro città, Reggio Calabria, “tatuata” sulla loro pelle, nel cuore, nella mente perché come dicono all’unisono: “puoi andare ovunque nel mondo ma senza le tue radici, affondi”.

La conferenza stampa alla Provincia

La band incontrerà la stampa lunedì 10 Agosto alle ore 10,30 alla Sala Conferenze della Provincia per parlare della nuova sfida di Castrocaro e dei progetti futuri. All’incontro parteciperà il consigliere provinciale delegato allo spettacolo Francesco Cannizzaro.