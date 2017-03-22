Nuova Nissan Micra complice perfetta, la ‘Demi Auto’ pronta a stupire!

Chi di voi non ha mai avuto una Micra in famiglia? La storica autovettura di casa Nissan, diventata negli anni un vero e proprio cult per gli amanti delle quattro ruote, si rifà il look con una versione decisamente più grintosa, più giovanile e più sportiva.

Una vera e propria rivoluzione per il brand nipponico che auspica a diventare il marchio asiatico più desiderato in Europa.

La presentazione a Reggio Calabria

La nuova Nissan Micra, giunta alla sua quinta generazione, si mostrerà a Reggio Calabria sabato 25 marzo a partire dalle ore 18:00 all’interno dei locali della Concessionaria “Nissan Demi Auto” di San Gregorio.

Addio alle linee tondeggianti del passato, adesso è tempo di tratti tesi e sportivi.

Un intero weekend (sabato 25 e domenica 26 marzo) dedicato agli amici della “Nissan Demi Auto” e a tutti coloro che intendono testare la nuova Nissan Micra.

Interni e motori della nuova Micra

Salendo a bordo si scopre la rivoluzione vista all’esterno. Plancia, tessuti, volante, pulsanti, display e cruscotto completamente rivisitati in chiave moderna. Il volante? Offre un lungo elenco di tasti equiparabile a quello delle Formula 1.

Sotto il cofano invece un benzina 1.0 da 73 cavalli e turbo 0.9 litri da 90 e diesel dCi da 90 cavalli. Tutte omologate Euro 6 e abbinate alla trasmissione manuale a cinque rapporti (in futuro arriverà anche il cambio automatico).

La Concessionaria “Nissan Demi Auto” Vi aspetta dunque sabato 25 e domenica 26 marzo in Via Carrera traversa privata S.Gregorio a Reggio Calabria per un ricco aperitivo animato dalla presenza del comico reggino Pasquale Caprì.