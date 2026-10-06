Reggio, nuova seduta del Consiglio comunale: 13 punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria torna a riunirsi. La nuova seduta, convocata in via urgente dalla Presidenza del Consiglio, è fissata per giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 9.

Questa volta il civico consesso non si svolgerà a Palazzo San Giorgio. A causa dei lavori di manutenzione che interessano i locali della sede comunale, consiglieri e amministrazione si riuniranno nell’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo Alvaro.

Tredici punti all’ordine del giorno

La seduta avrà un carattere prevalentemente amministrativo e finanziario. Tra i temi figurano la gestione delle entrate comunali, la rateizzazione dei tributi e diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

Nel dettaglio, il Consiglio sarà chiamato a discutere:

la ratifica della delibera di Giunta comunale n. 182 del 12 agosto 2026 ;

; la ratifica della delibera di Giunta comunale n. 202 del 16 settembre 2026 ;

; l’ adeguamento del regolamento generale delle entrate per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente;

per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente; il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate tra dicembre 2025 e agosto 2026, relative a giudizi sul canone del servizio idrico integrato;

notificate tra dicembre 2025 e agosto 2026, relative a giudizi sul canone del servizio idrico integrato; il riconoscimento di debiti fuori bilancio legati al contenzioso tributario , riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2025 e da gennaio a luglio 2026;

, riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2025 e da gennaio a luglio 2026; l’ approvazione del regolamento per la rateizzazione del pagamento dei tributi e delle entrate derivanti dai canoni patrimoniali ;

; il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel dicembre 2025 ;

; il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi di gennaio e febbraio 2026 ;

; il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi alle parcelle degli eredi dei componenti del Collegio di Difesa ;

; il riconoscimento di debiti fuori bilancio per incarichi professionali e parcelle di diversi professionisti ;

; il riconoscimento di un debito fuori bilancio a carico della S.a.t.i. s.r.l. in liquidazione ;

; il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 700/2025 della Corte d’Appello di Reggio Calabria – sezione Lavoro ;

; il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento delle differenze di trattamento economico a un dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori, in esecuzione della sentenza n. 949/2024 del Tribunale di Reggio Calabria. 20261006124056133

Eventuale seconda convocazione il 9 ottobre

Nel caso in cui la seduta dell’8 ottobre dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è già convocato, sempre in seduta urgente, in seconda convocazione venerdì 9 ottobre alle ore 9.

La convocazione porta la firma del presidente del Consiglio comunale Federico Milia.