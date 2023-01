Reggio, artigiani e cura della persona: nuovi regolamenti al vaglio della VI Commissione

Prosegue l’esame da parte della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria, guidata dal Presidente Carmelo Versace, dei nuovi regolamenti attinenti le Attività artigianali, i servizi alla persona ed il commercio in sede fissa.

Nuovi regolamenti per le attività artigianali di Reggio Calabria

Dopo l’incontro tenutosi nei giorni scorsi nella Sala Commissioni di Palazzo San Giorgio, questa mattina una nuova seduta dell’organismo consiliare è tornata ad approfondire le tematiche oggetto di analisi. Alla seduta, oltre ai Commissari di maggioranza e opposizione ed al Presidente Carmelo Versace, hanno preso parte l’Assessora alle Attività Produttive Angela Martino e la Dirigente del Settore Loredana Pace.

Nello specifico la Commissione ha preso in esame il regolamento sulle attività artigianali che si occupano di servizi di cura della persona. In particolare oggetto del confronto tra i Commissari è stato l’ambito professionale che riguarda i mestieri artigianali di acconciatori ed estetisti, prevedendo un aggiornamento della normativa e migliori parametri in termini di sicurezza per gli stessi professionisti e per la clientela, ma anche per gli operatori che effettuano piercing e tatuaggi, due attività che hanno evidenziato un processo di grande espansione in questi anni e che necessitavano di un’attività di regolamentazione che, sul territorio cittadino, non era mai stata effettuata. Sempre in materia di sicurezza la Commissione si è anche occupata dei servizi di tintolavanderia che utilizzano agenti chimici a livello industriale e necessitavano di una normativa ad hoc.

Versace: “Incontro proficuo. Diamo voce alle istanze del mondo produttivo”