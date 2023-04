Nuovo Presidente per l'associazione Comuni Area dello Stretto

Michele Spadaro, Sindaco di Laganadi, è il nuovo Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto. L’elezione è avvenuta l’altroieri sera, nel corso della riunione svoltasi a Reggio Calabria presso Palazzo San Giorgio.

Nominati anche il vicepresidente, nella persona del Sindaco di Cardeto, Daniela Arfuso, e gli altri quattro membri del Direttivo dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto. Gli incarichi sono stati affidati a: Vincenzo Bellè, primo cittadino di Fiumara; Domenico Romeo, Sindaco di Calanna; Maria Foti, primo cittadino di Montebello Ionico, e Stefano Calabrò, Sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte.

Per Spadaro, che nel giugno del 2022 era stato rieletto, per la seconda volta consecutiva, con il 100% dei voti, sindaco del piccolo comune aspromontano, e dopo tanti anni alla guida dello stesso, è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio.

“Desidero ringraziare il Presidente uscente Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, per il lavoro svolto in questi anni e tutti i miei colleghi sindaci ed amministratori per la fiducia riposta nei miei confronti, per la passione e per l’energia trasmessa. Con loro, lavoreremo insieme per le nostre comunità, per i nostri cittadini e per rendere questa terra un posto più giusto e più bello dove vivere”.