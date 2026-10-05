Occhiuto ridisegna il centrodestra: ‘Non serve inseguire Vannacci’

Il presidente della Regione Calabria affida a Il Foglio un decalogo politico: immigrazione, giovani, imprese, Europa e diritti civili. “Vannacci rappresenta una domanda reale, ma diventare come lui sarebbe un errore più grave”

Il centrodestra non deve inseguire Roberto Vannacci, ma costruire una propria identità politica, capace di parlare di libertà, imprese, giovani, Europa e diritti civili. È la linea tracciata da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un lungo intervento pubblicato da Il Foglio.

Un vero e proprio decalogo con cui Occhiuto prova a indicare la strada per un centrodestra “liberale, popolare, europeista e atlantico”, capace di andare oltre la competizione con le forze più radicali.

“Vannacci? La domanda giusta è un’altra”

Il ragionamento parte proprio da Vannacci. “Il punto non è stabilire se sia bravo a interpretare quello spazio. Il punto è capire se il centrodestra di governo guidato da Giorgia Meloni, per continuare a essere competitivo e maggioritario, debba diventare un po’ più simile a quella destra. Io penso che questa sia la domanda sbagliata”.

Secondo Occhiuto, il centrodestra dovrebbe invece interrogarsi sul proprio futuro e sulla capacità di rinnovarsi. La sintesi è netta: “Meno tasse. Più riforme. Meno timidezza. Più coraggio. Meno rendite. Più concorrenza. Più opportunità”.

Immigrazione: “Meno clandestinità, più legalità”

Sul tema dell’immigrazione, Occhiuto chiede fermezza contro gli ingressi irregolari ma anche canali legali per rispondere alle esigenze delle imprese.

“Chi non ha diritto di stare nel nostro Paese deve essere rimpatriato più velocemente. Chi delinque e non ha titolo per restare deve essere allontanato”.

Ma aggiunge: “L’Italia ha bisogno di immigrazione regolare. Meno clandestinità, più legalità. Meno sbarchi irregolari, più lavoratori che arrivano attraverso canali ordinati perché le nostre imprese ne hanno bisogno”.

Giovani e imprese al centro

Occhiuto dedica ampio spazio anche alle nuove generazioni. “Il grande problema italiano non è soltanto che nascono pochi giovani. È che quelli che abbiamo li paghiamo poco, li valorizziamo tardi e spesso li spingiamo ad andarsene”.

Il governatore rilancia la proposta di una no tax area per gli under 35, “non un bonus, non un assegno”, ma una misura per rendere il lavoro più conveniente e visibile direttamente in busta paga.

Il messaggio è chiaro: “Tra spendere miliardi per anticipare ancora l’uscita dal lavoro e investirli sull’ingresso dei giovani nel lavoro esiste una differenza politica”.

Sul fronte delle imprese, Occhiuto difende la stabilità del governo ma avverte che non basta. “La stabilità del governo è un valore. La serietà dei conti pubblici è un valore. Ma per rendere l’Italia attrattiva non basta essere stabili: bisogna anche creare occasioni”.

Diritti civili: “Non possono più essere un tabù”

Uno dei passaggi più significativi riguarda i diritti civili. “Una destra liberale non può occuparsi della libertà soltanto quando si parla di impresa, tasse o mercato”, sostiene Occhiuto.

Il presidente della Regione parla anche di sessualità, affetti e fine vita, sottolineando che “i diritti civili non possono più essere un tabù per un centrodestra moderno e di governo”.

Sul fine vita chiede un intervento del Parlamento: “Il legislatore deve avere il coraggio di intervenire”, con regole rigorose, consenso informato e garanzie per le persone più fragili.

“Forza Italia torni ad aprire”

Occhiuto guarda infine anche al futuro del partito. “Forza Italia dovrebbe tornare alla propria vocazione originaria: aprire. Coinvolgere. Far entrare persone che non hanno trascorso vent’anni nei corridoi dei partiti”. E ricorda: “Forza Italia nacque rompendo gli steccati, non costruendoli”.

La conclusione torna inevitabilmente a Vannacci. “Rappresenta una domanda politica reale. Far finta che non esista sarebbe un errore. Pensare che l’unico modo per rispondergli sia diventare come lui sarebbe un errore diverso, più grave”.