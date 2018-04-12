Sono iniziati in questi giorni i preparativi per la prima edizione dell’Olimparty Palmi, edizione calabrese del grande evento di sport, musica e spettacolo organizzano nella città di Messina, e che nell’estate 2018 giungerà alla sua settima edizione. L’evento, che si svolgerà ad Agosto presso il Sunset Beach Club, nella splendida cornice della tonnara di Palmi, si pone come obiettivo quello di coinvolgere migliaia di giovani nelle attività realizzate. Ad occuparsi dell’organizzazione per la città di Messina è la Mediterranea Eventi, che ha ora deciso di allargare i propri orizzonti e di esportare il proprio format, scegliendo Palmi e la sua magnifica costa per approdare in Calabria. La location dell’evento, già forte punto di riferimento nei giovani per il divertimento sulla spiaggia, si arricchirà con quanto allestito dalla Mediterranea eventi, che installerà sul posto le attrezzature per lo svolgimento dei tornei sportive ed i palchi per le attività di intrattenimento musicale.

Sport, musica e cabaret: il format dell’Olimparty

Sin dal momento della sua ideazione, infatti, l’Olimparty si è contraddistinto per coniugare splendidamente generi di intrattenimento differenti che, oltre alle fasi sportive, hanno attirato migliaia di ragazzi, contribuendo a renderlo un format di successo. Beach Volley, beach Soccer e beach Rugby saranno la punta di diamante della parte sportiva e competitiva della manifestazione, che però offrirà molto altro ancora. Dagli sport nautici al poker, passando per i giochi senza frontiere e tante altre discipline sportive. A completare la convention saranno i momenti di intrattenimento musicale, gli spettacoli di cabaret ed il party conclusivo.

Queste sono però solo le anticipazioni lasciate trapelare dagli organizzatori, che stanno lavorando senza sosta per regalare alla città di Palmi ed all’intero territorio calabrese un evento senza precedenti, articolato su più giorni, e che non concederà un attimo di sosta a chi davvero vorrà divertirsi nella calda estate calabrese.