Oltre il paesaggio, un seminario di riflessione sul territorio italiano

In occasione della prima giornata nazionale del Paesaggio promossa da MiBACT, le associazioni Il cerchio dell’immagine e Artemide, in collaborazione con Laboratori Creativi e la galleria L’impronta e con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, organizzano “Oltre il paesaggio” un seminario di riflessione sui temi del paesaggio italiano che si svolgerà martedì 14 marzo alle ore 17.00 presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce per stimolare una riflessione ampia sul paesaggio, al fine di indagarne le caratteristiche, evidenziarne le criticità e, attraverso un confronto a più voci, individuare le possibili strategie per tutelare i valori di cui è composto. Dopo i saluti del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, discuteranno sul tema: Irene Calabrò, Assessore delegata alla valorizzazione del patrimonio storico artistico del Comune di Reggio Calabria, l’arch. Elena Trunfio che porrà l’accento sulle questioni legate alla tutela del paesaggio, l’arch. Michelangelo Pugliese, paesaggista, che illustrerà le nuove strategie legate alla progettazione e al recupero dello spazio pubblico, Antonio Armentano, fotografo, che ripercorrerà le tappe della nascita e dello sviluppo in fotografia della scuola italiana del paesaggio e infine, Alessandro Mallamaci che illustrerà due casi studio per l’indagine sul paesaggio.

Modererà l’incontro la giornalista ambientale Dominella Trunfio.

Oltre al seminario, presso la sala di ingresso della Pinacoteca, sarà visitabile la mostra “Il mare d’inverno, un’indagine fotografica sull’area ionica calabrese”, curata da Alessandro Mallamaci.

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